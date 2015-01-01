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हादसा:बड़हरा में छत से गिरने से बच्चा जख्मी

बड़हरा3 घंटे पहले
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नथमलपुर में अपने घर की छत पर खेल रहा 8 वर्षीय बच्चा नीचे गिरने से घायल हो गया। घायल कर्ण कुमार नथमलपुर गांव निवासी है। वह रंजय साह का पुत्र है। छत से गिरने के बाद उसका सिर फट गया। जैसे ही छत से नीचे बच्चा गीरा। आवाज सुनकर लोग दौड़े। बच्चा छत से गिरते ही बेहोश हो गया। चिंताजनक स्थिति में लोग आनन-फानन में उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल आरा ले गये। जहां उसका इलाज हो रहा है।

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