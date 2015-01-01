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कार्रवाई:पूर्व मुखिया का पुत्र 28 बोतल शराब के साथ गिरफ्तार, भेजा गया जेल

बड़हराएक घंटा पहले
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थाना क्षेत्र के नेकनामटोला गांव में पुलिस ने छापेमारी कर 28 बोतल विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर नेकनामटोला पंचायत के पूर्व मुखिया आसनंदन सिंह के पुत्र सुनिल सिंह उर्फ सुशील सिंह है। वह पूर्व से शराब तस्करी से जुड़ा था। जिसकी सूचना पुलिस को थी। सूत्रो ने बताया कि ग्रामीणों ने पुलिस को तस्करी से संबंधित जानकारी देकर विश्वास दिलाया था।

उसके बाद बुधवार देर शाम पुलिस ने नेकनामटोला गांव स्थित स्कूल के सामने एक किराना दुकान में छापेमारी कर दी। इस दौरान तलाशी में पुलिस को 750 एमएल की रॉयल चैलेंज व्ह्सिकी 3 बोतल और 180 एमएल के 25 टेट्रा पैक बरामद हुआ।

पुलिस ने शराब बरामद कर तस्कर को जेल भेज दिया। इधर पुलिस ने बताया कि प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी लागू है, फिर भी कुछ लोग इसके सेवन करने और बिक्री करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे लोगों को चिह्नित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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