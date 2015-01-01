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परेशानी:बलिया नगर पंचायत में बना 18 प्याऊ केंद्र से नहीं निकल रहा एक बूंद पानी

बलिया3 घंटे पहले
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  • एक प्याऊ केंद्र की स्थापना में 57 लाख हुआ खर्च

बलिया नगर पंचायत के 24 वार्ड में स्थापित प्याऊ केंद्र की स्थापना के बाद से आज तक एक बूंद पानी नहीं टपक रहा। प्याऊ की स्थापना के लिए 2 वर्ष पहले ही टेंडर किया गया था लेकिन टेंडर के विरुद्ध नगर पंचायत क्षेत्र में मात्र 18 केंद्र का ही निर्माण किया जा सका। जिसमें वार्ड नंबर 1 में 3, 2 में 6, 4 में 1, 6 में 2, 13 में 1, 15 में 1, 21 में 1 एवं वार्ड नंबर 24 में दो प्याऊ केंद्र का निर्माण किया गया है।

लेकिन इस प्याऊ केंद्र के निर्माण में अनदेखी की गई है। गुणवत्ता के अभाव में नगर पंचायत के सभी प्याऊ केंद्र नकारा साबित हो चुकी है। फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्र से शहर आने वाले राहगीरों को अपनी प्यास बुझाने के लिए दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही है।

नगर पंचायत विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, एक प्याऊ केंद्र के निर्माण में मुख्यमंत्री निश्चय योजना के तहत बलिया नगर पंचायत में 57 लाख की राशि से प्याऊ केंद्र की स्थापना की जानी थी। इस राशि से सिर्फ 18 प्याऊ केंद्र का ही निर्माण हो सका है।
निर्माण के कुछ महीने बाद ही पानी की आपूर्ति हुआ बंद: प्याऊ केंद्र के निर्माण के बाद पानी की आपूर्ति कुछ महीनों तक हुई। लेकिन साल बीतते हीं सभी प्याऊ केंद्र नकारा साबित हो चुके हैं। वहीं रखरखाव के अभाव में कई प्याऊ केंद्र में लगे टोटी को शरारती तत्वों द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। हालांकि इस समस्या को लेकर के मासिक बोर्ड की बैठक में भी नगर पार्षदों द्वारा सवाल उठाए गए।

लेकिन इस दिशा में आज तक कोई पहल नहीं की गई है। फलस्वरूप एक साल के अंदर ही प्याऊ केंद्र नाकारा केंद्र होना कई सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। नगर वासियों का कहना है कि इस योजना में कमीशन खोरी की वजह से यह योजना धरातल पर नहीं उतर सकी है। इस संबंध में नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी मो. जफर इकबाल से उनके मोबाइल पर सम्पर्क साधने की कोशिश की लेकिन रिंग होने के बावजूद उन्होंने मोबाइल रिसीव करना मुनासिब नहीं समझा।

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