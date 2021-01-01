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धरना प्रदर्शन:पंचायत सचिव पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में बलिया के अराजपत्रित कर्मचारी संघ ने प्रखंड मुख्यालय पर दिया धरना

बलिया5 घंटे पहले
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बलिया प्रखंड क्षेत्र के परमानंदपुर पंचायत के पंचायत सचिव रामचंद्र चौधरी निराला पर हुए जानलेवा हमले के विरोध मेें बुधवार को अराजपत्रित कर्मचारी संघ के कर्मचारियों ने प्रखंड मुख्यालय के समक्ष धरना दिया। साथ ही बीडीओ विकास कुमार को ज्ञापन सौंपकर जानलेवा हमले में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की गई हैै।

धरना की अध्यक्षता प्रखंड कार्यालय के प्रधान लिपिक मो यूनुस ने किया। धरना में शामिल पंचायत सचिव दिनेश कुमार, मृत्युंजय प्रसाद सिंह, लालबाबू सिंह, रामनरेश रजक, चंद्र भूषण सिंह आदि ने बताया कि परमानंदपुर पंचायत के पंचायत सचिव ड्यूटी करने के बाद मंगलवार को देर शाम अपनी बोलेरो गाड़ी से घर वापस लौट रहे थे।

रास्ते में लाखो ओपी क्षेत्र के पचपन ढाला के समीप आधे दर्जन से अधिक बदमाशों ने उनकी बोलेरो को जबरन रोक ली। इसके बाद सभी बदमाशों ने मारपीट कर उनसे नगद रुपए, मोबाइल भी छीन ली। साथ ही अगवा करने का भी प्रयास किया गया। लेकिन बदमाश उन्हें अगवा करने में असफल रहे। घटना को लेकर लाखो ओपी में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

लेकिन बदमाशों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज कर्मचारियों ने धरना देकर आंदोलन तेज कर दिया है। साथ ही बीडीओ को ज्ञापन सौंपकर घटना में संलिप्त बदमाशों की गिरफ्तारी करने की मांग की गई है। धरना में कार्यपालक सहायक अविनाश कुमार ठाकुर, दयानंद पोद्दार, नीरज कुमार, पिंकू कुमार, दीपक महतो, अभिषेक कुमार दास, अतुल कुमार, गुंजन कुमारी, पीयूष कुमारी, मौसम कुमारी, शिखा कुमारी, रसाद इम्तियाज आदि मौजूद थे।

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