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परीक्षा:बलिया में इंटर परीक्षा तीसरे दिन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न

बलिया5 घंटे पहले
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बलिया में बुधवार को इंटर की परीक्षा तीसरे दिन भी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। बलिया के 4 परीक्षा केंद्रों पर हो रही इंटर परीक्षा के संबंध में एसएएस उच्च विद्यालय बलिया परीक्षा केंद्र के केंद्राधीक्षक रंजीत कुमार सुधांशु ने बताया कि पहली पाली में विज्ञान संकाय के रसायन विज्ञान विषय की परीक्षा में 346 में 345 परीक्षार्थी उपस्थित रही जबकि दूसरी पाली में कला संकाय के अंग्रेजी विषय की परीक्षा में 348 में 345 परीक्षार्थी उपस्थित रही।

वहीं जीडीआर उच्च विद्यालय बड़ी बलिया के केन्द्राधीक्षक मो अफजाल ने बताया कि पहली पाली में 411 में 409 एवं दूसरी पाली में 276 में 272 परीक्षार्थी उपस्थित रहे। पीडीएस के इंटर कॉलेज सदानंदपुर के केंद्राधीक्षक प्रो शोभा कांत मिश्र ने बताया कि पहली पाली में 628 में 5 एवं दूसरी पाली में 602 में 7 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे।

वहीं हाई स्कूल सदानंदपुर के केंद्राधीक्षक अनामिका कुमारी ने बताया कि पहली पाली में 444 में दो एवं दूसरी पाली में 440 में 3 परीक्षार्थी अनुपस्थित रही। परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण पटना से आए नोडल अधिकारी रमेश चंद्र, एलआरडीसी कुमार धनंजय एवं नगर पंचायत के कार्यपालक अधिकारी जफर इकबाल के द्वारा किया गया।

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