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विरोध:बलिया के राष्ट्रवादी युवाओं ने अर्नब की गिरफ्तारी के विरोध में किया पुतला दहन

बलियाएक घंटा पहले
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अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के विरोध में पुतला दहन करते युवा।
  • महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की

टीवी चैनल के एक पत्रकार अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के विरोध में शुक्रवार की देर संध्या बलिया के राष्ट्रवादी युवाओं द्वारा राहुल गांधी, सोनिया गांधी एवं उद्धव ठाकरे की पुतला के साथ जुलूस निकाला गया। जो जुलूस सत्तीचौड़ा दुर्गा स्थान के समीप से निकलकर बलिया बाजार, पटेल चौक, स्टेशन रोड होते हुए प्रखंड परिसर गेट के समक्ष पहुंचा। जहां जुलूस में शामिल युवाओं की टीम ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद राहुल गांधी, सोनिया गांधी एवं उद्धव ठाकरे के पुतला का दहन किया गया। पुतला दहन के बाद अमित रस्तोगी, संजीव कुमार, श्यामसुंदर कुमार, निखिल कुमार, चंदन कुमार, कृष्ण कुमार, राजेश तिवारी, वीरेंद्र कुमार आदि ने कहा कि भारतीय संविधान में पत्रकारों की अहम भूमिका होती है। इन पत्रकारों को चौथा स्तंभ का दर्जा भी दिया गया है। सच्चाई को सामने लाने वाला भी पत्रकार ही होते हैं। सामाजिक चेतना जगाने का काम भी पत्रकार ही करते हैं, लेकिन पत्रकार को एक साजिश के तहत मुकदमों में फंसा कर उनकी गिरफ्तारी करना एवं गिरफ्तारी के बाद प्रताड़ित करना लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर सीधा प्रहार है। उन्होंने कहा कि पत्रकार पर हमला करने की ताकत को कभी सफल होने नहीं देंगे। मरते दम तक इसका जमकर विरोध करते रहेंगे।

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