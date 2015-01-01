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परेशानी:बलिया के सत्तीचौड़ा से परवलटोल जाने वाली सड़क जर्जर, लोग हो रहे परेशान

बलियाएक घंटा पहले
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सड़क की जर्जर स्थिति।

बलिया प्रखंड क्षेत्र के अवध-तिरहुत पथ के सत्तीचौड़ा चंडी स्थान से परवलटोल होते हुए भगतपुर गांव की ओर जाने वाली सड़क जर्जर हो गई है। सड़क की दोनों तरफ गड्ढे में पानी भर जाने की वजह से कई जगह धंस जाने के कारण सड़क में गड्ढे हो चुकी है। सड़क जर्जर हो जाने के कारण राहगीरों के साथ-साथ वाहन चालकों को भी भारी परेशानी हो रही है। जबकि इस सड़क से भगतपुर, मनसेरपुर, तुलसीटोल, पहाड़पुर, मिर्जापुर, हसनपुर सहित कई गांवों के लोग रोज आवाजाही करते हैं। लेकिन आलम ये है कि इस सड़क में कई जगह गहरे गड्ढे बन चुके हैं। जिस कारण लोगों का सड़क से गुजरना मुश्किल हो गया है। कहीं-कहीं तो इस सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे बन चुके हैं। दोपहिया एवं चार पहिया वाहन चालकों को और ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। वाहन चालक इस रास्ते से जान जोखिम में डाल कर गुजरते हैं। सड़क की खस्ताहाल स्थिति हादसे को न्यौता दे रही है। लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क की खस्ताहालत के कारण आने-जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। टूटी-फूटी सड़क हर पल हादसों को न्यौता दे रही है।

जेई ने बताया- बहुत जल्द हाेगी सड़क की मरम्मत
बताया जाता है कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत उक्त सड़क का निर्माण वर्ष 2017 में प्राक्कलित राशि 10,5,98176 रुपए की लागत से किया गया था। जो सड़क 4 वर्ष के अंदर ही टूट कर गड्ढे में तब्दील हो चुका है। विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सड़क निर्माण कार्य की समाप्ति की तिथि से अगले 5 साल की अनुरक्षण अवधि होती है। अनुरक्षण अवधि के दौरान टूटे हुए सड़क की मरम्मत का भी प्रावधान है। लेकिन कार्यकारी एजेंसी ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल बलिया के अधिकारी इस दिशा में लापरवाह हैं। इस संबंध में ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल बलिया के कनिया अभियंता सतीश रजक ने बताया कि इस जर्जर सड़क की जानकारी मिली है। बहुत जल्द इस सड़क की मरम्मति कराई जाएगी।

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