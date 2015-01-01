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विधानसभा चुनाव:मतदान काे लेकर दिनभर वाेटरों में रहा भारी उत्साह

बलिया2 दिन पहले
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  • मतदान 7 बजे से शुरू होना था, लेकिन कई बूथों पर सुबह 6 बजे से ही लाइन लगने लगी थी

साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र के बलिया में मंगलवार को बिहार विधानसभा चुनाव के मतदान के प्रति लोगों में भारी उत्साह दिखा। मतदान 7 बजे से शुरू होना था। लेकिन कई बूथों पर सुबह 6 बजे से ही लाइन लगने लगी। यह नजारा भगतपुर, मनसेरपुर एवं बलिया बाजार तक दिखा। कुछ गांवों के बूथों पर सुबह से ही लोग उमड़ने लगे तो कई बूथों पर दोपहर बाद।

नए वोटरों में भी मतदान के प्रति जज्बा देखा गया। मौसम ने भी वोटरों का साथ दिया। अन्य दिनों की अपेक्षा यहां धूप थोड़ी कम तेज थी। भगतपुर गांव में वोट के लिए कतार में खड़े राकेश सिंह, जितेन्द्र नारायण सिंह, प्रभाष सिंह, चन्द्रदेव राय, योगेन्द्र चौधरी, मुनेश्वर प्रसाद सिंह, सुलेखा देवी कहते हैं वोट देना मतदाताओं का कर्तव्य है। क्षेत्र के अधिक बूथों पर सुबह से ही महिला एवं पुरुषों की लाइन बराबर हो गई।

महिला मतदाताओं ने कहा- वोट गिराकर ही जाएंगे घर

दूसरे चरण में चेरियाबरियारपुर विधानसभा क्षेत्र के छौड़ाही प्रखंड अंतर्गत 121 मतदान केंद्रों पर मंगलवार की सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान आरंभ हुआ। चुनाव आयोग के गाइडलाइंस के अनुसार कोरोना वायरस के मद्देनजर बूथों पर सेनिटाइज, हैंड ग्लब्स, सैनिटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग आदि की व्यवस्था चुस्त दुरूस्त दिखी। किन्तु मतदान केन्द्र पर अत्यधिक भीड़-भाड़ न हो इसके लिए प्रतिनियुक्त कर्मी व जवान बूथ पर सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करने की कवायद में जुटे हुए थे। लेकिन अधिकांश बूथ के बाहर कोरोना वायरस की परवाह किए बिना महिला मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला।

पर्दानशी हो अथवा घूंघट में छिपा चेहरा, लाठी के सहारे वृद्ध, नवविवाहिता समेत महिला एवं पुरुषों ने लंबी दूरी तय कर अपने मताधिकार का प्रयोग करने को आतुर दिखे। माध्यमिक विद्यालय शाहपुर पतला, उत्क्रमित मध्य विद्यालय बरदाहा स्थित बूथ के बाहर कतारबद्ध महिला मतदाता जानकी देवी, विभा देवी, क्रान्ति देवी, सुनीता देवी आदि का कहना हुआ कि करीब एक घंटे से लाइन में खड़े हैं। इस दौरान हमलोगों को बाहर में मास्क उपलब्ध कराया गया है।

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