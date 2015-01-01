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लिया जायजा:बलिया में जलजमाव की समस्या से हुए रू-ब-रू

बलिया2 घंटे पहले
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  • विधायक ललन यादव ने गड्ढे उड़ाही का किया निरीक्षण, कहा- लोगों को न हो दिक्कत

बलिया नगर पंचायत में जलजमाव की समस्या से निजात को लेकर गुरुवार को स्थानीय विधायक शत्तानंद संबुद्ध उर्फ ललन यादव ने बलिया नगर पंचायत के विभिन्न वार्डों का दौरा कर जायजा लिया। साथ ही उन्होंने जल जीवन हरियाली योजना के अंतर्गत बलिया नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड नंबर 4 स्थित सैदनचक में गड्ढे की उराही के कार्य का भी जायजा लिया। बताया जाता है कि वर्ष 2020- 21 के तहत जल जीवन हरियाली के अन्तर्गत 23 लाख 17 हजार की लागत से उक्त गड्ढे की उराही का कार्य आरंभ किया गया। जिस वार्ड में वर्षों से स्थानीय लोग जलजमाव की समस्या से जूझ रहे थे। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा उक्त योजना का चयन लगभग 4 माह पूर्व ही किया गया था। गड्ढे की उराही के कार्य का प्रारंभ करवाया गया है। जिस गड्ढे की उराही कार्य की शुरूआत विधायक ने करवाई। गड्ढा उराही का कार्य शुरू होते ही उक्त क्षेत्र के लोगों में खुशी देखी जा रही है। उक्त गड्ढे की उराही हो जाने से सैदनचक के लोगों को काफी राहत मिलेगी।
मौके पर ये लोग थे मौजूद
मौके पर उप मुख्य पार्षद मो. जावेद अख्तर, बलिया नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी मो. जफर इकबाल, वार्ड 4 के वार्ड पार्षद हदीसा खातून, वार्ड पार्षद नीरज कुमार सिंह, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि मो. अफाक, टैक्स दरोगा मनोज सिंह, जेई नीतीश कुमार ,अमित कुमार, सफाई जमादार शशी कुमार, वार्ड निरीक्षक रणधीर कुमार, मो. सोहेल,अमीन संजीव कुमार, प्रखंड प्रमुख कुंदन यादव, जाप नेता सुमित कुमार यादव अविनाश कुमार बलवंत कुमार आदि लोग मौजूद थे।

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