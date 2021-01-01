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अगलगी:अगलगी में नकद और गहने समेत सामान राख

बनियापुरएक घंटा पहले
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  • बनियापुर के भगवानपुर गांव में रात में हुई घटना

ग्रामीणों के प्रयास से आग पर पाया गया काबू
स्थानीय थाना के भगवानपुर गांव में बीती रात मध्य रात्रि में अचानक आग लग जाने से घर मे रखे नकदी ,कपड़ा ,आभूषण, अनाज सहित हजारों की सामग्री जल कर राख हो गयी है। जिस घटना से देर रात्रि में अफरा तफरी मच गई। आस पास के लोगों ने अगलगी की आवाज से जग कर काफी प्रयास के बाद आग पर काबू पाया, पर घर में रखा सामान जल कर स्वाहा हो गया।जिस घटना की सूचना सीओ को देकर मुआवजे की मांग पीड़ित के द्वारा की गई है। घटना के संबंध में बताया कि उपेंद्र शर्मा के घर मे मध्य रात्रि में अचानक आग लग गई। जिसके बाद परिजनों में अफरा तफरी मच गई। हो हल्ला पर आस पास के लोगो ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घर में रखा सात पेटी जल कर राख हो गया है। इसमें लोन पर ली गयी नकदी 85 हजार, कपड़ा, आभूषण, अनाज, सिलाई मशीन आवश्यक कागजात सहित अन्य हजारों की सामग्री जल गई। जिस घटना की सूचना अंचलाधिकारी स्वामीनाथ राम को देकर मुआवजे की मांग की है।

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