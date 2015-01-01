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खेल:सब जूनियर बालक हैंडबॉल प्रतियोगिता में सारण विजेता व सीवान बना उपविजेता

बनियापुर6 घंटे पहले
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  • कोविड-19 के कारण 10 महीने से बंद था खेल मैदान, बनियापुर में प्रतियोगिता

कोविड-19 के कारण 10 माह से खेल मैदान से दूर रहे खिलाड़ी जोनल प्रतियोगिता के माध्यम से खेल मैदान पहुंचे। बिहार हैंडबॉल संघ द्वारा कोविड-19 गाइड लाइन के तहत बिहार को 6 जोन में बांट प्रतियोगिता कराने के निर्देश के तहत सारण जोन में सारण, सीवान, गोपालगंज व वैशाली जिला को रखा गया। प्रतियोगिता के संयोजक जिला सचिव संजय कुमार सिंह को बनाया गया।

राज्य संघ के दिशा निर्देश के तहत बनियापुर लौवा कला के संत जलेश्वर एकेडमी परिसर में जोनल प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला सारण एवं सिवान के बीच खेला गया। दोनों टीम के खिलाड़ियों ने लंबे विश्राम के बाद खेले गए मैच में बेहतर खेल का प्रदर्शन किया। सारण ने सीवान को 23-20 के अंतर से पराजित कर विजेता बना, सीवान उपविजेता बना।

बिहार राज्य जूनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता जो 2 जनवरी से बेगूसराय में होना है उसमें भाग लेने के लिए दोनों टीम क्वालीफाई की। मैच के प्रारंभ में मुख्य अतिथि एकेडमी के संरक्षक राजकिशोर राय के साथ जिला हैंडबॉल के अध्यक्ष कृष्णमोहन सिंह, उपाध्यक्ष जमादार राय, सीवान जिला हैंडबॉल सचिव संजय पाठक, वैशाली सचिव संजीत कुमार, जितेश तिवारी, कलामुद्दीन अंसारी, हरेराम झा ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। मौके पर आयोजन सचिव संजय कुमार सिंह, राष्ट्रीय खिलाड़ी अभिषेक सिंह, रितेश कुमार सिंह, अमित कुमार उपस्थित रहे। मैच में निर्णायक की भूमिका में वैशाली से संजीत कुमार एवं सीवान के विवेक कुमार सिंह थे।

एकारी टीम ने सोनौली को 3-0 से हरा कप पर जमाया कब्जा

मशरक प्रखंड के सनौली गांव के उर्दू उत्क्रमित मध्य विद्यालय के प्रांगण में सनौली प्रीमियम बॉलीबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में एकारी टीम ने सोनौली टीम को 3-0से हरा कर कप पर कब्जा जमा लिया। इस दौरान खेलाड़ियों का प्रदर्शन देखने लायक था। दर्शकों को फाइनल में काफी आंनद आया।

बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। टूर्नामेंट के मुख्य अतिथि व मशरक थानाध्यक्ष रत्नेश कुमार वर्मा एवं राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष इम्तेयाज खान उर्फ चुनू बाबू ने संयुक्त रूप से विजेता टीम को टाॅफी (कप) प्रदान किया। तथा मैन ऑफ द मैच एकारी टीम के राजा को एवं मैन ऑफ द सीरीज सोनौली के असलम खान को मुख्य अतिथि द्वारा पुरस्कृत किया गया।

डाॅ. इब्राहिम खान के अध्यक्षता में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए थानाध्यक्ष रत्नेश कुमार वर्मा ने कहा कि खेल अनेकता में एकता बनाता है। खेलाड़ी खेल के मैदान में खेल भावना से अपनी कला का प्रदर्शन कर दर्शकों के दिल को जीत लेता है। मौके पर मशरक प्रखंड राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष इम्तेयाज खान उर्फ चुनू बाबू, शहनवाज खान, शौकत इमाम, सनौला खान, सबीर खान, ललन खां, शिक्षक इरशाद खान, अदनान खान, समीर खान, सरफराज खान, मीर हसन खान, सलाउद्दीन खान राजा मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

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