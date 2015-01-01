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विरोध:अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी का एबीवीपी ने किया विरोध

बरौनी3 घंटे पहले
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  • विश्वविद्यालय अध्यक्ष ने कहा- लोकतंत्र पर खतरा, बरौनी में छात्रों ने निकाला विरोध मार्च

महाराष्ट्र सरकार के इशारे पर वहां की पुलिस द्वारा पत्रकार अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी के विरोध में एबीवीपी बरौनी में गुरुवार को विरोध मार्च निकाला। विरोध मार्च बरौनी आरकेसी हाई स्कूल ग्राउंड से प्रारंभ होकर बस स्टैंड, कॉलेज रोड, वाटिका चौक पहुंची। जहां पहुंचकर विरोध मार्च सभा में तब्दील हो गई।

इस दौरान छात्र नेता एवं विरोध मार्च में सम्मिलित तमाम छात्र व अन्य लोग सिर पर काली पट्टी बांधकर महाराष्ट्र सरकार के लोकतंत्र विरोधी एवं मीडिया पर अंकुश लगाने से संबंधित नारेबाजी कर रहे थे। वाटिका चौक पर छात्र एवं मौके पर मौजूद अन्य लोगों को संबोधित करते हुए विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि बंद हो चुके एक पुराने मामले को बहाना बनाकर बदले की भावना से महाराष्ट्र सरकार के इशारे पर गिरफ्तारी के लिए पहुंची पुलिस द्वारा न सिर्फ अर्णव गोस्वामी को बल्कि उनके पिता व पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किए जाने एवं अर्णव के साथ मारपीट किए जाना न सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण है। बल्कि यह देश के लोकतंत्र के लिए खतरा भी है।
एपीएसएम कॉलेज के छात्र महासचिव ने कहा
कार्यक्रम का नेतृत्व एपीएसएम कॉलेज के छात्र महासचिव शिवम कुमार एवं परिषद कॉलेज सह मंत्री प्रियांशु कुमार माइकल ने किया। इन्होंने कहा कि ऐसी आवाज जो हमेशा देश की प्रगति के लिए बात करती है। जो पालघर के साधुओं के लिए बात करता है, जो ड्रग्स माफिया के विरोध में आवाज उठाता है, जो बिहार के अभिनेता सुशांत की हत्या को लेकर आवाज उठाता है।

ऐसे पत्रकार के साथ इस तरह की वारदात निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मौके पर संयुक्त सचिव सीताराम कुमार, छात्र नेता ध्रुव कुमार, सचिन कुमार, राजा कुमार, हर्षवर्धन कुमार, रोहन कुमार, अंकित कुमार, प्रसून कुमार, सनी जैन, बबलू कुमार, अक्षत कुमार, आर्यन कुमार, विवेक कुमार, गोविंद कुमार, अनंत कुमार सहित अन्य छात्र उपस्थित थे।

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