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मतों की गिनती:सुबह 8 बजे से तेघड़ा विधानसभा की मतगणना

बरौनी3 घंटे पहले
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  • सीआईएसएफ की तीन तीन सेक्शन फोर्स के अलावा बिहार पुलिस रहेगी तैनात

बिहार विधान सभा चुनाव 2020 के 10 नवंबर को संपन्न होने वाले मतगणना को लेकर तेघड़ा विधानसभा क्षेत्र के मतगणना के लिए बरौनी के एपीएसएम कॉलेज को जबकि बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के मतगणना के लिए आरकेसी प्लस टू विद्यालय को मतगणना केंद्र बनाया गया है। जहां सुबह 8:00 बजे से सर्वप्रथम पोस्टल बैलेट की मतगणना शुरु कर दी जाएगी। जबकि 8:30 बजे से इबीएम मशीन के मतगणना का कार्य शुरू हो जाएगा। इसको लेकर दोनों केंद्रों पर तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है।
8:00 बजे से शुरू होगा मतगणना
इस संबंध में जानकारी देते हुए तेघड़ा एसडीएम राकेश कुमार ने बताया कि 10 नवंबर की सुबह 8:00 बजे से मतगणना केंद्रों पर मतगणना का कार्य शुरू होना है। इस दौरान प्राप्त निर्देश के अनुसार सुबह 8:00 बजे सर्वप्रथम पोस्टल बैलेट की मतगणना का कार्य शुरू किया जाएगा। इस मतगणना कार्य के शुरू रहने के दौरान ही 8:30 बजे से ईवीएम में डाले गए मतों की गणना का कार्य शुरू हो जाएगा। साथ ही दोनों मत गणना अपने-अपने टेबल पर लगातार जारी रहेगा।
प्रत्येक प्रत्याशी प्रत्येक टेबल पर एक-एक काउंटिंग एजेंट को कर सकते हैं तैनात
एसडीएम राकेश कुमार के अनुसार विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक प्रत्याशी अपने अपने विधानसभा मतगणना केंद्र पर प्रत्येक टेबल पर एक-एक काउंटिंग एजेंट को तैनात कर सकते हैं। इसके लिए उन काउंटिंग एजेंट का प्राधिकार से प्रवेश पत्र निर्गत होना अनिवार्य होगा। बिना अधिकृत प्रवेश पत्र के मतगणना केंद्र के अंदर प्रवेश न सिर्फ वर्जित बल्कि दंडनीय भी होगा।
प्रत्येक केंद्र पर मतगणना के लिए 20 टेबल की होगी व्यवस्था
मतगणना केंद्र पर ईवीएम के मतगणना के लिए दोनों विधानसभा क्षेत्र के केंद्रों पर 14-14 मतगणना टेबल लगाए गए हैं। जबकि पोस्टल बैलट के मतगणना के लिए दोनों मतगणना केंद्र पर अलग से तीन-तीन टेबल एवं एटीवी वैलेट के मतगणना के लिए भी दोनों मतगणना केंद्र पर तीन-तीन टेबल की व्यवस्था की गई है।
5 लेयर में होगी सुरक्षा व्यवस्था
मतगणना के दौरान न सिर्फ पारदर्शी एवं स्वच्छ मतदान बल्कि मतगणना केंद्र के अंदर एवं मतगणना केंद्र के बाहर की शांति व्यवस्था के लिए 5 लेयर में सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। इस दौरान स्ट्रांग रूम में ईवीएम की सुरक्षा, स्ट्रांग रूम से मतगणना केंद्र के टेबल तक ईवीएम को सुरक्षित ले जाने की सुरक्षा, मतगणना केंद्र की सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था बनाने की कवायद रहेगी।

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