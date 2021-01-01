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सफर आसान:जनसेवा एक्सप्रेस का परिचालन फिर से शुरू, दो बजे खुलेगी

बरौनी5 घंटे पहले
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यात्रियों की लगातार बढ़ती मांग एवं आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखकर रेलवे ने तिरहुत से मगध को जोड़ने वाली भागलपुर मुजफ्फरपुर जनसेवा एक्सप्रेस का परिचालन फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में मुख्यालय ने स्थानीय जंक्शन को भी सूचना दे दी है।

मिली जानकारी के अनुसार, गाड़ी संख्या 03419 भागलपुर मुजफ्फरपुर जनसेवा भागलपुर से दोपहर के 2.05 बजे खुलकर वाया अकबरनगर, सुल्तानगंज, बरियारपुर, कजरा, किऊल, लखीसराय के रास्ते 135 किलोमीटर की यात्रा तय कर शाम के 6:00 बजे बरौनी जंक्शन पहुंचेगी जबकि बरौनी जंक्शन से 6:10 बजे प्रस्थान कर यह ट्रेन भागलपुर से 236 किलोमीटर की यात्रा तय कर रात के 8:40 बजे मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पहुंच पाएगी।

रात के 11:07 बजे मुजफ्फरपुर से भागलपुर के लिए खुलेगी जनसेवा एक्सप्रेस : वापसी में गाड़ी संख्या 03420 मुजफ्फरपुर भागलपुर जनसेवा मुजफ्फरपुर से रात के 11:07 बजे खुलकर ढ़ोली, खुदीरामबोस पूसा, समस्तीपुर, दलसिंहसराय, बछवाड़ा रेलवे स्टेशन पर रुकते हुए 103 किलोमीटर की यात्रा तय कर रात के 1:20 बजे बरौनी जंक्शन पहुंचेगी।

जबकि बरौनी जंक्शन से रात के 1:30 बजे प्रस्थान कर लखीसराय के रास्ते मुजफ्फरपुर से 237 किलोमीटर की यात्रा तय कर सुबह 6:00 बजे भागलपुर पहुंच पाएगी। इस ट्रेन में एसी थर्ड के एक बोगी, स्लीपर के तीन, कुर्सी यान दो, जनरल के नौ व दो एसएलआर बोगी होगी। यात्रियों को कोविड नियमों का पालन करना होगा।

इसके अलावा कोलकाता से सीतामढ़ी के बीच चलने वाली 03165/03166 कोलकाता–सीतामढ़ी-कोलकता का भी परिचालन 6 फरवरी से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। 03165 कोलकाता सीतामढ़ी एक्सप्रेस स्पेशल छह फरवरी से प्रत्येक शनिवार को कोलकाता से रात 10.45 बजे रवाना होगी। जबकि 03166 नंबर की सीतामढ़ी-कोलकाता एक्सप्रेस स्पेशल सात फरवरी से प्रत्येक रविवार को रात 10.55 बजे सीतामढ़ी से रवाना होगी।

रेलवे ने राज्यरानी, जानकी सहित कई ट्रेनों का विस्तार अगले आदेश तक कर लिया : रेलवे द्वारा सहरसा, मनिहारी समेत बिहार के अन्य इलाकों से खुलने वाली स्पेशल ट्रेनों का परिचालन अवधि में अगले आदेश तक विस्तार कर दिया है। इससे पहले इन स्पेशल इंटरसिटी ट्रेनों का परिचालन 31 जनवरी तक किया जाना था। अब ये ट्रेनें अगले आदेश तक चलेंगी।

राजरानी सुपरफास्ट एवं इंटरसिटी एक्सप्रेस का भी परिचालन होगा नियमित

रेलवे ने विभिन्न इंटरसिटी एवं एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन अब नियमित किए जाने का निर्णय लिया है। इन ट्रेनों में ट्रेन सहरसा से पटना के बीच चलने वाली 02567/68 सहरसा-पटना-सहरसा राज्यरानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस स्पेशल, सहरसा से राजेंद्र नगर टर्मिनल के बीच चलने वाली 03227/28 सहरसा-राजेन्द्र नगर टर्मिनल-सहरसा इंटरसिटी एक्सप्रेस स्पेशल एवं जयनगर से राजेंद्र नगर टर्मिनल के बीच चलने वाली 03226/27 जयनगर-राजेंद्रनगर टर्मिनल-जयनगर इंटरसिटी एक्सप्रेस स्पेशल शामिल है।

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