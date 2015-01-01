पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

रेलवे:बरौनी और बेगूसराय होकर पहली बार पटना से सहरसा के बीच 30 नवम्बर तक चलेगी मेमू ट्रेन

बरौनी2 दिन पहले
  • कॉपी लिंक
  • कॉमर्शियल लिहाज से अगर ट्रेन में टिकट की अच्छी बुकिंग हुई तो परिचालन आगे भी बढ़ सकता है

बरौनी व बेगूसराय रेलवे स्टेशन होकर रेलवे ने पहली बार पटना से सहरसा के बीच मेमू ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। हालांकि प्रथम चरण में इस ट्रेन का परिचालन 19 नवंबर से शुरू होकर 30 नवंबर 2020 तक ही करवाने को लेकर रेल मुख्यालय से स्वीकृति मिली है। लेकिन रेलवे के जानकारों के अनुसार अगर इस ट्रेन का यात्रियों से अच्छा रिस्पांस मिला और कमर्शियल लिहाज से अगर ट्रेन में टिकट की अच्छी बुकिंग हुई तो इस ट्रेन का परिचालन आगे के लिए भी बढ़ाया जा सकता है। इस संबंध में जानकारी देते हुए बरौनी जंक्शन के डीसीआई के पी सिंह ने बताया कि 03360 नंबर की मेमू स्पेशल 19 नवंबर से सुबह 6:00 बजे पटना से प्रस्थान कर विभिन्न छोटे बड़े स्टेशनों पर रुकते हुए भाया हाथीदह सुबह 10:15 बजे बरौनी बायपास स्टेशन पहुंचेगी। जहां से 10:20 बजे प्रस्थान कर 10:45 बजे बेगूसराय स्टेशन पहुंच कर तमाम छोटे-बड़े स्टेशनों पर रुकते हुए दोपहर 2:00 बजे सहरसा पहुंचेगी।

जबकि सहरसा से यह ट्रेन 19 नवंबर से 30 नवंबर तक शाम 3:00 बजे प्रस्थान कर तमाम छोटे-बड़े स्टेशनों पर रुकते हुए शाम 5:15 बजे बेगूसराय रेलवे स्टेशन एवं शाम 5:48 बजे बरौनी जंक्शन पहुंचेगी। जो बरौनी से 5:50 बजे प्रस्थान कर सभी छोटे-बड़े दोस्तों पर रुकते हुए रात के 10:15 बजे पटना जंक्शन पहुंचेगी।
सीट बुक करा कर ही यात्रा कर पाएंगे लोग
रेलवे ने इस मेमो ट्रेन को पैसेंजर स्पेशल का दर्जा देकर परिचालित करवाने का निर्णय लिया है। इसीलिए इस ट्रेन में यात्रा के पूर्व यात्रा के इच्छुक लोगों को टिकट लेकर अपनी सीट बुक करवा लेनी होगी। साथ ही ट्रेन में यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को कोविड-19 के दौरान सरकार द्वारा जारी निर्देश का भी पालन करना अनिवार्य होगा

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंहरियाणा के अनिल विज पहले मंत्री, जिन्हें स्वदेशी वैक्सीन की डोज दी गई - हरियाणा - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें