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सुविधा:रेलवे ने 1 फरवरी से ट्रेन चलने की दी सूचना, 31 को ही बरौनी से खुली अवध एक्स.

बरौनीएक घंटा पहले
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  • बरौनी से जाने के दौरान कोटा के 1348 किलोमीटर की दूरी तकरीबन 28:50 घंटे में जबकि कोटा से लौटने के दौरान यही दूरी तकरीबन 34:35 घंटे में होगी तय

लंबे समय के इंतजार के बाद रविवार की सुबह 7:20 बजे बरौनी से पहली बार अवध एक्सप्रेस वाया कोटा बांद्रा के लिए रवाना हुए। इसके साथ ही मुजफ्फरपुर की बजाय 09039/09040 अवध एक्सप्रेस स्पेशल का अब बरौनी से बांद्रा के लिए नियमित परिचालन शुरू हो गया है। अब जिला के विभिन्न प्रतियोगिता की तैयारी के लिए कोटा जाने वाले छात्र-छात्राओं एवं अभिभावकों को बरौनी से ही सीधा कोटा के लिए रेल सेवा उपलब्ध हो पाएगी। कोटा जाने की बजाए कोटा से लौटने में तकरीबन 5:30 घंटे अधिक लगेंगे समय बरौनी से प्रत्येक रविवार मंगलवार एवं गुरुवार सुबह 7:20 बजे खुलने वाली यह ट्रेन तकरीबन 28:50 घंटे में तकरीबन 1348 किलोमीटर की यात्रा तय कर अगले दिन दोपहर 12:10 बजे कोटा जंक्शन पहुंचेगी। जबकि तकरीबन 44:45 घंटे में 2253 किलोमीटर की यात्रा तय कर तीसरे दिन सुबह 4:05 बजे बांद्रा टर्मिनल पहुंचेगी।इसके विपरीत प्रत्येक सोमवार, गुरुवार एवं शनिवार कि रात 10:00 बजे बांद्रा टर्मिनल से प्रस्थान करने वाली यह ट्रेन तकरीबन 14:45 घंटे में 909 किलोमीटर की दूरी तय कर अगले दिन दोपहर 12:10 बजे कोटा जंक्शन पहुंचेगी। जो कोटा से तकरीबन 1348 किलोमीटर की दूरी तकरीबन 34:35 घंटे में तय कर तीसरे दिन रात के 11:10 बजे बरौनी जंक्शन पहुंचेगी। इस ट्रेन को वापसी में बांद्रा से बरौनी तक की तकरीबन 2257 किलोमीटर की दूरी तय करने में 49:10 घंटे से अधिक का समय लगेगा।

रेलवे की लापरवाही
पूर्व मध्य रेलवे ने अपने अधीनस्थ ट्रेनों के परिचालन व यात्री से संबंधित जानकारियों को आमजन तक शेयर करने के लिए फेसबुक पर अपना ईस्ट सेंट्रल रेलवे का अकाउंट खोल रखा है। इस अकाउंट के माध्यम से ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने 09040 अवध एक्सप्रेस स्पेशल के 1 फरवरी से बरौनी से परिचालन शुरू होने की जानकारी दे रखी है। जबकि इसके विपरीत तय निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यह ट्रेन 31 जनवरी की सुबह 7:20 बजे ही बरौनी से बांद्रा के लिए प्रस्थान कर गई। ऐसे में ईस्ट सेंट्रल रेलवे के इस फेसबुक अकाउंट से जुड़े कई लोग इस ट्रेन में पहले दिन यात्रा करने की तमन्ना पाले ही रह गए। तेघरा के पवन मुरारका ने बताया कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे के फेसबुक अकाउंट पर ट्रेन की 1 फरवरी से चलने की सूचना पढ़ी। लेकिन ऑनलाइन रिजर्वेशन के प्रयास में असफल रहने पर 1 फरवरी के रिजर्वेशन के लिए लगातार प्रयास ही करता रह गया।

इन स्टेशनाें पर रुकेगी ट्रेन
पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के मुख्य यात्री परिचालन प्रबंधक द्वारा जारी पत्र के अनुसार, मुजफ्फरपुर से बांद्रा के लिए खुलने वाली 09040 अवध एक्सप्रेस स्पेशल 31 जनवरी से मुजफ्फरपुर की बजाए रविवार, मंगलवार एवं गुरुवार को सुबह 7:20 बजे बरौनी जंक्शन से प्रस्थान कर 8:33 बजे समस्तीपुर एवं 9:30 बजे मुजफ्फरपुर जंक्शन पहुंचेगी जो 9:40 बजे मुजफ्फरपुर से प्रस्थान कर मोतीपुर, मेहसी, चकिया बापूधाम मोतिहारी, सगौली जंक्शन, बेतिया नरकटियागंज, हरौनी, उन्नाव जंक्शन, कानपुर सेंट्रल, फफूंद, भरथना, इटावा, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, टूंडला, आगरा फोर्ट, ईदगाह आगरा, फतेहपुर सीकरी रूपवास बयाना, हिंडौन सिटी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, लखेरी, कोटा जंक्शन, अंकलेश्वर जंक्शन, सूरत, वलसाड, वापी, बोइसर बोरीवली, अंधेरी रेलवे स्टेशन रुकते हुए बांद्रा टर्मिनल पहुंचेगी।

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