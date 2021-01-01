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नोटिस:बिहार सरकार की जमीन खाली करने के लिए रेलवे ने चिपकाया नोटिस

बरौनी5 घंटे पहले
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बरौनी कोल बोर्ड रोड के दक्षिण में दशकों से दुकान की मदद से रोजी-रोटी चला रहे दुकानदारों को 7 फरवरी तक जमीन खाली किए जाने के रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर के नोटिस को लेकर तेघड़ा विधायक राम रतन सिंह स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं अपने समर्थकों के साथ बुधवार को बरौनी के सीनियर सेक्शन इंजीनियर से मिले।

उन्होंने दशकों से बिहार सरकार के सड़क के किनारे इस जगह पर अपनी दुकानदारी कर परिवार का जीवन निर्वहन कर रहे इन दुकानदारों के संबंध में जानकारी देते हुए एकाएक की गई इस नई कार्रवाई को लेकर जानकारी चाहिए। विधायक ने बताया कि उनकी सीनियर सेक्शन इंजीनियर से सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई है। निर्णय के अनुसार, इस जमीन की नापी एवं रेलवे एवं बिहार सरकार की जमीन के बीच लेखांकन को लेकर सीनियर सेक्शन इंजीनियर द्वारा बरौनी एवं तेघड़ा के सीओ को पत्र लिखा जाएगा।

साथ ही बिहार सरकार एवं रेलवे के अमीन द्वारा जमीन की मापी कर बिहार सरकार एवं रेलवे की जमीन के मध्य रेखांकन के बाद ही आगे की कार्यवाही किए जाने को लेकर दोनों पक्ष की ओर से सहमति बनी है। विधायक ने कहा कि इस कार्यवाही के लिए सोनपुर मंडल से सीनियर सेक्शन इंजीनियर को पत्र भेजा गया है। इसीलिए डीआरएम से भी तिथि निर्धारण कर उनसे मिलकर उन्हें वास्तविकता से अवगत कराया जाएगा।

दुकानदार राेजी-राेटी काे लेकर हैं परेशान

दरअसल बरौनी स्थित काेलबोर्ड रोड के दक्षिण में स्थित बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग की सरकारी जमीन पर दशकों से दुकान चला कर रोजी-रोटी कमा रहे दुकानदार पहले से ही बिहार सरकार के नोटिस एवं कानूनी प्रक्रिया को झेल रहे हैं। इस के दक्षिण स्थित रेलवे कॉलोनी एवं अन्य रेलवे की जमीन को न सिर्फ रेलवे ने बाउंड्री वॉल के सहारे दशकों पूर्व से घेराबंदी कर रखा है।

बल्कि रेलवे ने अपनी जमीन के रेखांकन के लिए लंबा-लंबा पत्थर का खंभा बिगाड़ रखा है। बावजूद इसके अब एक पुराने नक्शा के आधार पर रेलवे ने अपने तकरीबन 40 साल पूर्व के रेलवे बाउन्ड्रीवॉल से बाहर की भी उत्तरी जमीन को अपना बता कर इसे खाली करने के लिए सभी दुकानों पर नोटिस चिपकाना शुरू कर दिया है।

सीनियर सेक्शन इंजीनियर के आदेश को आधार बनाकर चिपकाए गए नोटिस में के सभी दुकानदारों को 7 फरवरी तक अपने अपने दुकानों एवं जमीन पर पड़े अन्य सामग्रियों को हटाने का आदेश जारी किया गया है। वरना रेलवे द्वारा इन सभी सामग्रियों को जब्त करने की बात बताई गई है। इसके बाद स्थानीय दुकानदार ना सिर्फ भविष्य में अपनी रोजी रोटी के इन साधनों को लेकर परेशान हैं। बल्कि एक ही जमीन को बिहार सरकार एवं रेलवे द्वारा अपना अपना बताए जाने को लेकर भी उहापोह में है।

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