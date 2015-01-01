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  • Relief: In Diwali Chhath, Passengers Will Get Train Facility For Tatanagar From November 5 To December 2, Tata Chhapra Express Will Run

त्योहार पर सुविधा:राहत: दिवाली-छठ में रेलयात्रियों को 5 नवंबर से 2 दिसंबर तक टाटानगर के लिए मिलेगी ट्रेन सुविधा, चलेगी टाटा-छपरा एक्सप्रेस

बरौनीएक घंटा पहले
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चलेगी टाटा छपरा
  • बीते तकरीबन 7 महीने के बाद जिला वासियों को टाटानगर के लिए रेल सुविधा उपलब्ध हो पाएगी

बीते तकरीबन 7 महीने के बाद जिला वासियों को टाटानगर के लिए रेल सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। आगामी दीपावली एवं छठ के मौके पर घर लौटने वाले लोगों की सुविधा को ध्यान में रखकर पूर्व मध्य रेलवे ने भाया बरौनी छपरा से टाटा के बीच चलने वाली छपरा टाटा एक्सप्रेस का परिचालन फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। हालांकि इस ट्रेन को रेलवे ने फिलहाल पूजा स्पेशल ट्रेन कि श्रेणी देकर चलाने का निर्णय लिया है। साथ ही यह ट्रेन प्रतिदिन नहीं चलकर पूजा स्पेशल के रूप में सप्ताह में 4 दिन छपरा से वाया बरौनी-टाटानगर एवं चार दिन टाटानगर से चलकर वाया बरौनी-छपरा तक चलेगी।

सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार को टाटा नगर से खुलेगी

ईस्ट सेंट्रल रेलवे के सीपीआरओ राजेश कुमार के अनुसार इस ट्रेन की 08181/08182 नम्बर परिचालन की शुरुआत 5 नवंबर से हो रही है। जो 2 दिसंबर तक चलेगी। यह ट्रेन हफ्ते में सिर्फ चार दिन चलेगी। जिसमें सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार को टाटा नगर से रात 9 :25 मिनट पर खुलेगी और अगले दिन सुबह बरौनी पहुंचकर 9:25 बजे छपरा के लिए प्रस्थान कर जाएगी। जो शाम के 4:25 बजे पर छपरा पहुंचेगी। इसी तरह छपरा से यह ट्रेन बुधवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को दोपहर 12: 35 बजे पर खुलेगी और शाम को बरौनी पहुंचकर बरौनी से 20:30 बजे प्रस्थान कर जाएगी ।जो अगले दिन सुबह में 6:35 बजे पर टाटा पहुंचेगी। यह स्पेशल ट्रेन 18181 अप और 18182 डाउन टाटा-छपरा एक्सप्रेस के ठहराव पर चलेगी। लेकिन इसमें पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत पड़ने वाले सोनपुर ,कर्पूरी ग्राम, तेघरा, बरहिया रेलवे स्टेशन पर जबकि दक्षिण पूर्व रेलवे के बर्नपुर, जय चंदी पहाड़, बराभूम, चांडिल,कॉन्द्रा एवं आदित्यपुर रेलवे स्टेशन पर उसका ठहराव नहीं दिया गया। जारी निर्देश के अनुसार यह ट्रेन सामान्य दर्जे के 7 बोगी शयनयान की आठ बोगी, एसी थ्री टियर की दो बोगी, एसी टू टियर की एक बोगी एवं ब्रेक वान व एसएलआर की दो बोगियों सहित 20 बोगियों से संचालित होगी।

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