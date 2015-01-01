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गिरफ़्तारी:पूर्वांचल स्पेशल से शराब की 123 बोतल ले जा रही महिला गिरफ्तार

बरौनी2 दिन पहले
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बरौनी जीआरपी पुलिस ने कोलकाता से गोरखपुर जा रहे पूर्वांचल स्पेशल में जांच के दौरान ट्रेन में सफर कर रही एक महिला को देसी शराब की 123 बोतल के साथ गिरफ्तार किया है। जिससे पूछताछ के बाद उसके विरूद्ध एफ आई आर दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार की गई महिला की पहचान फुलवरिया दीनदयाल रोड निवासी रेहान खातून के रूप में की गई है। पुलिस रेहान की गिरफ्तारी से यह जानने का प्रयास कर रही है कि वह इस धंधे में कितने दिनों से संलिप्त है।
पहले प्याज और लहसुन बेचती थी
दरअसल बताया जाता है कि बिहार में शराबबंदी के बाद क्षेत्र में शराब के बढ़े दामों एवं प्रशासनिक तौर पर शराबबंदी में ढिलाई के बाद वैसी महिलाएं जो ट्रेन मे गश्ती दल के जवानों, टीटी व अन्य रेल कर्मियों से दे लेकर एवं मैनेज कर बिना टिकट के झारखंड, बंगाल व अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों से कोयला, सब्जी, लहसुन व अन्य सामग्री लाकर खुदरा में बेचा करती थी। उन महिलाओं ने अपना धंधा बदलकर अब उसी मैनेज के बदौलत सीमावर्ती क्षेत्रों से शराब की खेप लाना शुरू कर दी है। बताया जाता है कि यह महिलाएं छोटे-छोटे पार्ट में शराब की यह खेप लाकर क्षेत्र के छोटे-छोटे शराब कारोबारियों के हाथों बेचा करते हैं। जहां से यह होम डिलीवरी या अन्य माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुंच रहा है। रास्ते में अगर किसी कारण बस इन महिलाओं का मैनेज सक्सेस नहीं हुआ तो यह महिलाएं अपने को शराब की उस खेप से अलग बता कर खुद को बचा लेती हैं। और प्रमाण नहीं होने के कारण पुलिस के लोग शराब की उस खेप को अज्ञात के रूप में बरामद करती है।

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