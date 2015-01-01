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निधन:कुसेढ़ी के पूर्व मुखिया का निधन

बरबीघा4 घंटे पहले
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शनिवार की सुबह बरबीघा प्रखंड के कुसेढ़ी पंचायत के पूर्व मुखिया 90 वर्षीय सिद्धेश्वर सिंह की मौत हो गयी है। उनके निधन पर बरबीघा के सभी राजनीतिक दलों ने अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है एवं पीड़ित परिवार को सांत्वना दिया है। त्रिशूल धारी सिंह, रौशन कुमार, रामचंद्र झा,अधिवक्ता विपिन कुमार, देवेंद्र ठाकुर, शिवकुमार ने उनकी मौत को क्षति बताया है।

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