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परेशानी:बरबीघा का सरकारी दुग्ध शीत केंद्र है बंद, हो रही है परेशानी

बरबीघा3 घंटे पहले
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बरबीघा अंचल परिसर में करोड़ों की लागत से बना बिहार राज्य सरकार द्वारा संचालित दुग्धशीत केंद्र पिछले कई महीनों से बंद पड़ा हुआ है। जिसके कारण दूध उत्पादकों को काफी परेशानी समाना पड़ रहा है। जिसके लेकर दूध उत्पादकों को निजी दुग्ध शीत केंद्र का सहारा लेना पड़ रहा है। गौरतलब है कि बरबीघा कृषक आधारित प्रखंड है।

जिसमें हजारों की किसान अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए दुग्ध उत्पादन करते हैं। जिसको लेकर पुरे प्रखंड में लगभग 300 दुग्ध उत्पादन समितियां गठित है। इन समितियों द्वारा प्रतिदिन 7000 लीटर से अधिक दुग्ध उत्पादन किया जाता है। वहीं, दुग्ध समितियां बरबीघा स्थित दुग्ध केंद्र पर दूध लाने का काम किया करते थे।

जिससे दूध उत्पादकों को अच्छी आमदनी हो जाती थी। लेकिन पिछले कुछ महीनो से सरकारी दुग्ध शीत केंद्र बंद हो जाने से दुग्ध उत्पादकों को निजी दुग्ध शीत केंद्र का सहारा लेना पड़ रहा है। बरबीघा स्थित निजी दुग्ध शीत केंद्र से प्रतिदिन 21000 लीटर दूध झारखंड राज्य के पतरातू को जाता है। जहाँ इस दूध से विभिन्न प्रकार दुग्ध प्रोडक्ट बनाए जाते हैं।

दुग्ध उत्पादक मुन्ना प्रसाद, अनुज कुमार ,शशि कुमार आदि ने बताया कि बिहार सरकार के किसान विरोधी नीति के चलते राज्य का दुग्ध समिति और शीत करण केंद्र बन्द है और पड़ोसी राज्य झारखंड का दुग्ध शीत करण केंद्र फल फूल रहा है। जिसके कारण दुग्ध उत्पादकों को निजी दुग्ध शीत केंद्र का सहारा लेना पड़ रहा है।

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