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चोरी:बरबीघा में कहीं घर में चोरी तो कहीं बाइक उड़ा ली गई

बरबीघा4 घंटे पहले
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  • सुस्त पुलिस गश्ती पर लोगों ने उठाये सवाल

बरबीघा में इन दिनों चोरी की घटनाएं बढ़ गई है। शुक्रवार की बीती रात शिवपुरी मोहल्ला में चोरों ने सुबोध सिंह के घर में घुसकर से डेढ़ रूपये नकदी एवं 3 लाख रुपए की जेवरात सहित कई महत्वपूर्ण कागजात बक्सा तोड़कर चुरा ले गए। इसको लेकर पीड़िता ने बरबीघा थाना में अज्ञात चोरों के विरुद्ध आवेदन दिया है। वहीं, दूसरी घटना में बरबीघा के दिनकर नगर मोहल्ले से चोरों ने कारू सिंह की बाइक चोरी कर लिया है। इस संबंध में बरबीघा थाना में आवेदन दिया गया है। बरबीघा में बढ़ती चोरी और छिनतई की घटना पर स्थानीय लोग पुलिस गश्ती और उनकी सक्रियता पर सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं। लोगों को कहना है कि पुलिस अपने गश्ती के दौरान असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करना बंद कर दी है।

इस कारण क्षेत्र में चोरी और छिनतई की घटना बढ़ गई है। लोगों ने बताया कि स्थानीय पुलिस अपनी ड्यूटी में केवल खानापूर्ति कर रही है। दिन और रात की गश्ती बरबीघा में नहीं देखी जाती है। जिससे लोग इन दिनों भय महसूस कर रहे हैं। वहीं, बरबीघा में बढ़ती चोरी कि घटनाओं पर अंकुश लगाने में असफल रहे थानाध्यक्ष ने बताया कि चुनाव के चलते थाना में पुलिस अधिकारियों और बल की कमी है। इस कारण क्षेत्र में सघन गश्ती नहीं हो पा रही है। चुनाव प्रक्रिया खत्म होते ही पुलिस गश्ती सुचारू एवं सुदृढ़ की जाएगी। असामाजिक तत्वों पर सख्ती की जाएगी।

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