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हर्ष जताया:नवीनगर के विधायक की जीत पर कार्यकर्ताओं ने जताया हर्ष

बारूण6 घंटे पहले
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नवीनगर विधानसभा क्षेत्र से राजद के विजय कुमार उर्फ डब्लू सिंह के जीत पर बारूण के राजद कार्यकर्ताओं ने खुशी जताया है। बारूण के पार्वती मार्केट में डब्लू सिंह के जीत पर जश्न मनाया गया। कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। राजद कार्यकर्ताओं ने कहा कि पूर्व विधायक के कार्यों से नवीनगर विधानसभा के जनता खुश नहीं थे।

लिहाजा डब्लू सिंह को भारी मतों से विजयी बनाया। इसके साथ-साथ कार्यकर्ताओं ने कहा कि डब्लू सिंह के नेतृत्व में नवीनगर विधानसभा का चौतरफा विकास होगा। उस उम्मीद पर डब्लू सिंह खरा उतरेंगे। वे हमेशा सभी को साथ लेकर चलने वाले नेता हैं। विधायक नहीं रहने के बाद भी वे हमेशा क्षेत्र के लोगों की सेवा करते थे।

जिसका परिणाम है कि आज जनता ने उन्हें भारी मत से विजयी बनाया और पांच साल सेवा का मौका दिया। इस मौके पर राजद के जिला महासचिव डॉ. चंदन कुमार, युवा राजद प्रखंड अध्यक्ष जुगल यादव, छात्र राजद प्रखंड अध्यक्ष निर्भय यादव, रंजीत यादव सहित दर्जनों राजद के कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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