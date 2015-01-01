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गिरफ्तारी:पिकअप से 1320 बोतल विदेशी शराब बरामद

बीहटएक घंटा पहले
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सिमरिया पुल के पास से एक पिकअप समेत 44 कार्टन विदेशी शराब के साथ वाहन के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। इस सम्बन्ध में चकिया ओपी अध्यक्ष राकेश कुमार गुप्ता ने बताया कि 1320 पीस अंग्रेज़ी शराब बरामद हुआ है। थानाध्यक्ष राकेश कुमार गुप्ता ने बताया कि गिरफ्तार वाहन ड्राइवर की पहचान धनबाद निवासी दीपक कुमार के रूप में हुई है।

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