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आयोजन:कारसेवकों की याद में 20 बजरंगी ने किया रक्तदान

बेगूसराय3 घंटे पहले
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  • प्रथम कार सेवा में मुलायम सिंह की सरकार की गोलीबारी में शहीद हुए कारसेवकों को किया नमन

1990 प्रथम कार सेवा में मुलायम सिंह की सरकार द्वारा गोलीबारी में शहीद हुए कारसेवकों की याद में गुरुवार को विहिप के युवकों के आयाम बजरंगदल के कार्यकर्ताओं ने होटल जेम्स में रक्तदान शिविर लगाकर शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित किया। कार्यक्रम का नेतृत्व बजरंगदल ज़िला संयोजक राज साह और विभाग संयोजक पंकज सिंह ने किया।

मौके पर विहिप प्रांत अध्यक्ष कृष्णदेव झा एवं बजरंगदल प्रदेश सह संयोजक शुभम भारद्वाज ने बताया कि 492 वर्षों में साढ़े 4 लाख लोगों के बलिदान के कारण श्रीराम जन्मभूमि पर मन्दिर निर्माण शुरू हुआ है। प्रथम कारसेवा के दौरान 1990 में मुलायम सिंह ने गोलियां चलवाकर निहत्थे, निर्दोष, अहिंसक कारसेवकों को मारकर सरयू नदी को लाल कर दिया।

उस दिन को बजरंगदल देशभर में याद करके हर वर्ष 30 अक्टूबर से 5 नवम्बर तक किसी एक दिन रक्तदान करता है। प्रदेश मठ मन्दिर प्रमुख रामशंकर कश्यप एवं जिला मंत्री विकास भारती ने बताया कि हिन्दू समाज को छुआ छूत से ऊपर उठने के लिए रक्तदान सिखाता है। मौके पर दिव्यांग कृष्णनंदन साह ने बताया कि वे बजरंगदल का नियमित रक्तदाता हैं।

रक्तदान से कमजोरी नही आती। रक्तदान शिविर में दुर्गावाहिनी ज़िला संयोजिका मौसम, रीना, सोनम गौतम के साथ मुकुल, बमबम, राम, मनोज, अरविंद, विवेक के अलावा बीस कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। रक्तदान शिविर में रोटरी ब्लड बैंक से प्रशान्त, सुभाष, पिंटू आदि ने सहयोग किया।

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