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बाजार... गुलजार:धन के लिए तरस रहे बाजार पर 200 करोड़ की हुई बारिश, सभी सेक्टर में छिट-पुट बरसा धन

बेगूसराय4 घंटे पहले
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  • तीन करोड़ की 447 हीरो बाइक, एक करोड़ की 125 बजाज बाइक, 1.50 करोड़ की 68 बुलेट बिकी

दीपावली से पूर्व धनतेरस की खरीदारी पर कोरोना और आर्थिक संकट का बहुत ज्यादा असर नहीं दिखा। शुक्रवार को जिलेवासियों ने करीब 200 करोड़ रुपए की ज्वेलर्स, ऑटो, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल आदि समानों की खरीदारी की। धनतेरस पर खरीदारी के लिए काफी संख्या में लोग घरों से निकले और सुबह से रात तक सोना-चांदी, बर्तन ऑटो, एजेंसी में लोगों की काफी भीड़ देखी गई। सोना चांदी के दुकानों में 12 बजे से ग्राहकों की भीड़ जुटने लगी। वही ऑटोमोबाइल्स एजेंसी में सुबह से ही खरीदार पहुंचने लगे।
100 करोड़ रुपए का हुआ ज्वेलरी का बिजनेस
धनतेरस पर लोगों ने सोना-चांदी की जमकर खरीदारी की। शहर के मेन रोड स्थित सोना-चांदी की दुकानों में सुबह से रात तक ग्राहकों की भीड़ जमी रही। पीपी ज्वेलर्स के प्रमोद पोद्दार ने बताया कि पीपी ज्वेलर्स में धनतेरस पर 25 लाख रुपए का सोना-चांदी हीरा, जेवरात का व्यवसाय हुआ। साथ ही बताया कि शहर में 20 से 25 करोड़ रुपए तो पूरे जिले में करीब 100 करोड़ रुपए का व्यवसाय हुआ होगा।

खरीदारी के लिए लोग घरों से निकले, सुबह से रात तक सोना-चांदी, बर्तन की दुकानों पर भीड़

400 ज्वेलर्स की दुकानों पर रही भीड़

ज्वेलरी व्यवसायी से जुड़े एक व्यवसायी ने नाम नहीं छापने के शर्त पर बताया कि जिला मुख्यालय में 400 ज्वेलर्स की दुकानें है। इसके अलावे जिले के सभी प्रखंडों में भी सोना-चांदी की दुकानें जहां लोगों ने जमकर खरीदारी की है। हालांकि ज्वेलरी विक्रेताओं का कहना है कि पिछले साल की अपेक्षा इस बार खरीदारी थोड़ी कम रही। लेकिन कोरोना को लेकर जो डर था वह नहीं हुआ। व्यापारियों आशा है कि शुक्रवार को भी धनतेरस को लेकर लोग खरीदारी के लिए काफी संख्या में घर से निकलेंगे।

बर्तन फर्नीचर इलेक्ट्रॉनिक्स का व्यवसाय भी खूब हुआ
धनतेरस को लेकर कचहरी रोड से लेकर मेन मार्केट तक सजी दुकानों पर देर शाम तक ग्राहकों की भीड़ देखी गई। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानों भी लोगों ने खूब खरीदारी की। बेगूसराय चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रकाश टेबड़ीवाल बताया कि पिछले वर्ष की अपेक्षा व्यवसाय कमजोर है लेकिन लोग खरीदारी के लिए निकले हैं। उन्हें उम्मीद है कि 2 दिन का धनतेरस होने की वजह से व्यवसाय काफी ठीक-ठाक रहेगा। कुक्कू ट्रेडर्स के प्रबंधक मनोज कुमार की माने तो शहर में एक करोड़ से ज्यादा का फर्नीचर एवं घरेलू सामान का व्यवसाय हुआ है अकेले उन्होंने शाम तक में 40 लाख रुपए का फर्नीचर एवं घरेलू सामान का व्यवसाय किया।

करीब 35 करोड़ का हुआ ऑटो सेक्टर का व्यवसाय
तीन करोड़ का 447 हीरो बाइक, एक करोड़ रुपए का 125 बजाज बाइक, 1.50 करोड़ 68 बुलेट, 3 करोड़ रुपए का र्थी 34 व्हीलर, 4 करोड़ रुपए का फोर व्हीलर की ब्रिकी हुई है। मारूति कंपनी का 20 कार, महीन्द्रा का 20 और हुंडई का 10 कार की खरीदारी धनतेरस पर लोगों ने की है। इसके अलावे टीवीएस, होंडा, सुजुकी सहित विभिन्न कंपनी की टू , र्थी व फोर व्हीलर की ब्रिकी हुई है। ऑटो सेक्टर से जुड़े एक व्यवसायी ने बताया कि ऑटो सेक्टर में 30 से 35 करोड़ रुपए की खरीदारी का अनुमान है। बेगूसराय ऑटोमोबाइल के विष्णु मंगोतिया ने कहा कि धनतेरस पर लोगों ने ऑटो सेक्टर में अच्छी खरीदारी की है। राजू कुमार ने बताया कि बजाज पल्सर 125 सीसी गाड़ी की मांग काफी रहा। बुलेट शो रूम के पीयूष कुमार ने बताया कि बुकिंग के 1 माह में गाड़ी उपलब्ध करा पाते हैं। क्योंकि मांग काफी ज्यादा है।

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