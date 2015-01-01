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लापरवाही का आलम:चार वर्षाें से खराब हैं 26 हाईमास्ट लाइट हर महीने 2 लाख का आता है बिजली बिल

बेगूसराय4 घंटे पहले
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बीहट में रतन चौक के पास खराब पड़ी हाईमास्ट लाइट।
  • रात में बीहट की हो जाती है बत्ती गुल, राहगीरों को झेलनी पड़ती है भारी परेशानी
  • नगर परिषद पर लगभग 2 करोड़ की देनदारी, इधर लाइट नहीं जलने से आक्रोशित हैं स्थानीय लोग

नगर परिषद बीहट को लाइट से चकाचक करने की योजना इस दीपावली भी पूरी नहीं हो पाएगी। नगर परिषद की 26 हाईमास्ट लाइट वर्षों से खराब खड़ी पड़ी है। स्थिति यह है कि केवल फाइलों तक ही सिमट कर रह गई 26 हाई मास्ट लाइट में से अब एक भी नहीं जल पा रही है, लेकिन बिजली बिल के नाम पर प्रत्येक माह लगभग 2 लाख नगर परिषद बीहट कार्यालय के नाम से जुड़ता चला जा रहा है।

ऐसी स्थिति में देखें तो विगत 4 वर्षों से खराब 15 हाई मास्ट लाइट के नाम पर लगभग 2 करोड़ से अधिक की देनदारी नगर परिषद बीहट पर बन सकती है। जबकि 11 लाइट का अब तक बिजली विभाग से रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया जा सका है लेकिन कनेक्शन कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की योजना अंधेरी रातों में सिमट कर रह गई है।

सच तो यह है कि नगर परिषद बीहट कार्यालय द्वारा ना तो लाइट मेंटनेंस कम्पनी से लाइट ठीक कराने की बात कही गई और ना ही बिजली कनेक्शन कटवाने के लिए विद्युत विभाग को ही पत्र लिखा जा सका है । इस स्थिति में प्रत्येक महीने नगर परिषद बीहट क्षेत्र में खराब पड़े इन 26 हाई मास्ट लाइट पर लगभग 2 लाख का बोझ बढ़ता चला जा रहा है।
दो वित्तीय वर्ष में लगाए गए थे 26 हाई मास्ट लाइट
नगर परिषद बीहट के गठन के बाद नगर को सुंदर बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहे तत्कालीन मुख्य पार्षद राजेश कुमार टूना द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 में 16 मीटर की ऊंचाई वाले 5 और वित्तीय वर्ष 2014-15 में 10 मीटर वाले 21 हाई मास्ट लाईट लगभग प्रति लाइट 6 लाख की दर से लगाए गए थे। लाइट लगने के बाद यदा- कदा उसकी मरम्मति कराई जाती रही।

सूत्र बताते हैं कि वर्ष 2016-17 तक इन लाइटों के बिजली बिल भी भुगतान किए जाते रहे। बाद के दिनों में मेंटनेंस के अभाव में ये लाइट खराब होते चले गए। जब वर्ष 2017 में लाइट मरम्मति के लिए निविदा निकाली जानी थी। इस बीच बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव के आदेश के आलाेक में 21 सितंबर 2017 से नगर परिषद के लाइट मेंटनेंस के कार्य की प्रक्रिया को रोक दी गई।
क्या कहते हैं कार्यपालक पदाधिकारी

इस सम्बंध में नगर कार्यपालक पदाधिकारी मो नसीमुद्दीन कहते हैं कि पूर्व के दिनों में संभवत कुछ लाइट का सर्वे कराया गया है। फिलहाल मेरे समय में काम कर रही कम्पनी के किसी व्यक्ति द्वारा सम्पर्क नहीं किया गया है। इस सम्बंध में विभाग से दिशानिर्देश की मांग की गई है। कार्यालय के अनुसार सभी हाई मास्ट लाइट का रजिस्ट्रेशन बिजली विभाग से नहीं कराया गया है। विगत महीने बिजली विभाग द्वारा लगभग 13 लाख रुपए का बिजली बिल दिया गया है । उन्होंने 26 हाई मास्ट लाइट के मेंटनेंस मामले में अनिभिज्ञता जताई। जबकि मुख्य पार्षद रजनीश कुमार ने कहा कि छठ पूजा बाद हाई मास्ट लाइट का मेंटनेंस किया जाना है।

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