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इंटर परीक्षा:36 केंद्रों पर 43000 विद्यार्थी देंगे इंटर की परीक्षा

बेगूसरायएक घंटा पहले
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बेगूसराय में आदर्श परीक्षा केंद्र ओमर बालिका उच्च विद्यालय। - Dainik Bhaskar
बेगूसराय में आदर्श परीक्षा केंद्र ओमर बालिका उच्च विद्यालय।
  • पिछले वर्ष से 519 अधिक छात्राएं देंगी परीक्षा, अतिरिक्त शिक्षकों की हुई प्रतिनियुक्ति

लॉकडाउन के कारण ना स्कूल खुला न ही बच्चे पढ़ने गए, लेकिन आज से पूरी सख्ती के साथ जिले के 36 परीक्षा केंद्रों पर इंटरमीडिएट की परीक्षा आयोजित की जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। कदाचार मुक्त परीक्षा लेने को लेकर जिले के अंदर कुल 36 परीक्षा केंद्र बनाए गए। इसबार 43 हजार के लगभग परीक्षार्थी परीक्षा देगें। जहाँ परीक्षा केंद्रों पर देगें उन सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा लगवाए गए हैं। इस बार कोविड -19 के मद्देनजर एक बेंच पर मात्र 2 बच्चों को बैठने की अनुमति दी गई है। बिहार सरकार ने इस बार हाड़ कपा देने वाली ठंड के मद्देनजर परीक्षार्थी को जूता मोजा पहन कर परीक्षा देने की अनुमति दे दी है ।कदाचार मुक्त परीक्षा सुनिश्चित कराने का निर्देश जिले के प्रभारी डीएम सह एडीएम व एसपी ने संयुक्त रूप से सभी केंद्रा धीक्षकों को निर्देश दिया है। परीक्षा में किसी प्रकार की परेशानी ना हो और विक्षक की कमी ना हो इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी ने भी आवश्यक तैयारी की है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया है कि तेघरा, बलिया और बेगूसराय में परीक्षा केंद्रों की संख्या अधिक होने के कारण वीक्षण के लिए अतिरिक्त शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गई है। उन्होंने बताया कि बेगूसराय के लिए 50 तेघरा के लिए 40 और बलिया के लिए भी 40 शिक्षकों की अतिरिक्त प्रतिनियुक्ति की गई है, ताकि परीक्षा के दौरान शिक्षकों की किसी भी प्रकार की कमी को तत्काल पूरा किया जा सकेगा। परीक्षा को लेकर जिले में चार आदर्श केंद्र जबकि 2169 छात्राओं के लिए परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जबकि लड़कों के लिए 15 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, वहीं सात केंद्र नए बनाए गए। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष छात्राओं की संख्या 519 अधिक है, जबकि कुल परीक्षार्थियों की संख्या 3848 अधिक है।

जाम नहीं लगे इसके लिए पुलिस की प्रतिनियुक्ति
डीएम ने परीक्षा संचालन को लेकर अधिकारियों को हमेशा गतिशील रहने को कहा है साथ ही शहर में ट्रैफिक व्यवस्था सुव्यवस्थित करने को लेकर भी संबंधित अधिकारियों को रूट निर्धारण और जाम न लगे इसके लिए भी तैयारी करने का निर्देश दिया है। जिले भर में 36 इंटरमीडिएट का परीक्षा केंद्र बनाया गये है।

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