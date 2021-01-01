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इंटरमीडिएट परीक्षा:तीसरे दिन 488 अनुपस्थित

बेगूसराय5 घंटे पहले
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इंटरमीडिएट परीक्षा के तीसरे दिन दोनों पालियों में परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हो गई। सभी 36 परीक्षा केन्द्रों पर कहीं से भी कदाचार का कोई मामला नहीं आया। हालांकि दोनों पालियों में कुल 488 परीक्षार्थी परीक्षा से अनुपस्थित रहे। जिसमें प्रथम पाली में 238 जबकि दूसरी पाली में 250 परीक्षा परीक्षा देने नहीं पहुंचे। ज्ञात हो कि प्रथम पाली में रसायण शास्त्र की परीक्षा हुई।

जिसमें कुल 20678 परीक्षार्थियों में से 20440 परीक्षार्थी उपस्थित हुए। इसी तरह दूसरी पाली में अंग्रेजी की परीक्षा हुई। जिसमें 16834 परीक्षार्थियों में से 16584 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। शांतिपूर्ण परीक्षा संचालन को लेकर सभी केन्द्रों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी गश्त करते दिखे। अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र के परीक्षा केन्द्रों पर पहुंच कर परीक्षा के अंदर और बाहर नकल समेत अन्य गतिविधि की जांच करते दिखे।

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