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कंपकपाती ठंड:50 साल बाद जनवरी के आखिरी दिन न्यूनतम तापमान गिर कर पहुंचा 5 डिग्री

बेगूसरायएक घंटा पहले
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सुबह धुंध के साये में बेगूसराय जंक्शन के पास का इलाका। - Dainik Bhaskar
सुबह धुंध के साये में बेगूसराय जंक्शन के पास का इलाका।
  • वर्ष 1971 के बाद 31 जनवरी रहा सबसे सर्द दिन
  • सतर्क रहने की जरूरत : आने वाले 10 दिन नहीं मिलने वाली है ठंड से राहत

वर्ष 2021 में 31 जनवरी पिछले 50 साल का सबसे ठंडा दिन रहा है। रविवार को न्यूनतम तापमान 5.1 रिकॉर्ड किया गया जबकि अधिकतम तापमान 17 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इससे पहले वर्ष 1971 में सबसे कम 4.4 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया था हालांकि बिहार में उस समय सबसे कम तापमान 1.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल है ठंड से राहत नहीं मिलने के आसार हैं। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के कारण अगले 10 दिनों तक कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी। इस दौरान आसमान में बादल छाए रहने और सुबह शाम को कुहासा के साथ साथ कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। जनवरी के आखिर में पड़ रही कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। पिछले 15 जनवरी से सुबह देर तक कोहरा के साथ ही सर्द हवा ने लोगों को बेहाल किया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान 5 से 7 डिग्री के बीच बने रहने का अनुमान जताया है। इतना ही नहीं कोहरे का दौर हफ्ते भर तक जारी रहने की संभावना के साथ ही अगले हफ्ते बारिश होने के आसार भी व्यक्त किए गए है।

दो दिनों से चल रही है तेज पछुआ हवा, इसलिए बढ़ी ठंड

मालूम हो कि जिले में पिछले 2 दिनों से चल रही तेज पछुआ हवा से बढ़े ठंड से लोगों की परेशानी काफी बढ़ाती जा रही है। रविवार को अत्यधिक ठंड रहने और तेज पछुआ हवा के कारण धूप निकलने के बावजूद ठंड से राहत नहीं मिली। मौसम विभाग ने बताया कि दोपहर में भले ही धूप निकलने का अनुमान जताया जा रहा है लेकिन पछुआ हवा के कारण दोपहर में भी लोगों को ठंड परेशान करने वाली होगी।

इससे पहले कब कितना रहा था तापमान
मालूम हो कि रविवार इस सर्दी के मौसम का सबसे सर्द दिन रहा। रविवार को इस दौरान सबसे कम तापमान 5.1 जबकि सबसे अधिक 17 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इससे पहले 2012 में सबसे कम 6.6 जबकि अधिकतम 22.6 डिग्री मापा गया था। इसी तरह वर्ष 2017 में सबसे कम तापमान 7.5 जबकि सबसे अधिक 19.5 डिग्री, वर्ष 2006 में न्यूनतम तापमान 7.7 जबकि अधिकतम 26 डिग्री, 2007 और 2010 में न्यूनतम तापमान 8.1 डिग्री 9.5 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया था।

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