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टीकाकरण अभियान:12 बुथ पर 1061 लक्ष्य के स्थान पर 562 लोगों ने टीका लगवाया

बेगूसराय5 घंटे पहले
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जिला में कोरोना वैक्सीन टीकाकरण अभियान के दौरान बुधवार को 19 जगह के बदले 12 पीएचसी में टीका लगा। इस दौरान 1061 लक्ष्य के स्थान पर 562 लोगों ने टीका लगवाया है। जिन सात पीएचसी में टीकाकरण नहीं हुआ उनमें बलिया, शाम्हो, वीरपुर, चेरियावरियारपुर, डंडारी, खोदावंदपुर एवं साहेबपुरकमाल शामिल है। जबकि सदर प्रखंड में 105 लोगों को टीका लगाने के लक्ष्य को सौ फीसदी पुरा किया गया।

इसके साथ ही बछवाड़ा व बखरी पीएचसी में 40, बरौनी में 50, सदर अस्पताल में 70, बछवाड़ा में 60, छौडाही में 30, गढ़पुरा में 70, मंसूरचक 18, मटिहानी 43, नावकोठी 10 एवं तेघड़ा में 20 लोगों ने टीका लगवाया है। सदर अस्पताल में वैक्सीन टीकाकरण अभियान के दौरान डा दिनेश कुमार अपनी पत्नी के साथ टीका लगवाने पहुंचे। इसके साथ ही सर्जन डा अखिलेश कुमार सहित काफ़ी संख्या में सरकारी एवं निजी अस्पतालों के चिकित्सक एवं कर्मियों ने टीका लगवाया।​​​​​​​

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