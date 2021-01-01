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बैठक:किसान आंदोलन के समर्थन में 6 को होगा चक्का जाम

बेगूसराय5 घंटे पहले
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नए कृषि कानूनों के खिलाफ 6 फरवरी को आहुत चक्का जाम आंदोलन को लेकर अखिल भारतीय किसान संयुक्त समन्वय की बैठक बुधवार को सीपीएम कार्यालय में हुई। बैठक की अध्यक्षता किसान नेता अरविंद सिंह ने की।

बैठक में किसान नेताओं ने कहा कि सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर बछवाड़ा से लेकर साहेबपुरकमाल तक करीब एक दर्जन प्वाइंट पर जोरदार ढंग से चक्का जाम किया जाएगा। किसान नेताओं ने कहा कि इंटर परीक्षा को देखते हुए बेगूसराय मुख्यालय में 1 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम आंदोलन को सफल किया जाएगा।

इन जगहों पर होगा चक्का जाम

किसान संगठन 6 फरवरी को एनएच 28 बछवाड़ा, एनएच 28 तेघड़ा, एनएच 31 जीरोमाइल, बेगूसराय बस स्टैंड, बलिया स्टेशन चैक, साहेबपुर कमाल ब्लॉक चैक सहित अन्य जगह पर चक्का जाम होगा। बैठक में पूर्व विधायक राजेंद्र प्रसाद सिंह, राजद जिलाध्यक्ष मोहित यादव, माले नेता राजेश श्रीवास्तव, कांग्रेस नेता सच्चिदानंद सिंह, रत्नेश्वर ठाकुर, रामानुज सिंह, संजीव कुमार, रत्नेश झा, रामाशीष राय, रामविलास सिंह, रामजी पासवान, सुरेश यादव, दयानिधी चौधरी, दिनेश सिंह आदि नेता मौजूद थे।

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