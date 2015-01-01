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कार्रवाई:साहेबपुर कमाल मेंशराब बरामदगी मामले का आरोपी गिरफ्तार

साहेबपुर कमाल3 घंटे पहले
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साहेबपुर कमाल थाना की पुलिस ने अवैध विदेशी शराब बरामदगी मामले के फरार प्राथमिकी आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान क्षेत्र के साहेबपुर कमाल गांव निवासी चुनचुन तांती के पुत्र नीतीश कुमार के रूप में हुई है। इस संबंध में थानाध्यक्ष सुदीन राम ने बताया कि 29 जून को थाना क्षेत्र के पंचवीर बाजार से एक कार से 107 बोतल अवैध विदेशी शराब बरामद किया गया था।

जिसमें मौके पर कार चालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया जबकि नीतीश कुमार फरार हो गया था। जिसकी पुलिस लगातार तलाश कर रही थी। थानाध्यक्ष ने बताया कि बुधवार की रात को सूचना मिली कि इस मामले का फरार आरोपी गांव में ही छुपा हुआ है। इसी सूचना पर पहुंची पुलिस ने साहेबपुर कमाल गांव से उसे गिरफ्तार कर लिया।

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