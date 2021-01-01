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आंदोलन की बात:आइसा ने कहा- नामांकन सुनिश्चित करना होगा

बेगूसरायएक घंटा पहले
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आंदोलनकारी छात्रों से बात करते प्राचार्य। - Dainik Bhaskar
आंदोलनकारी छात्रों से बात करते प्राचार्य।
  • जीडी कॉलेज प्राचार्य के आश्वासन पर आइसा ने अनिश्चितकाली धरना किया स्थगित

नामांकन सुनिश्चित करने की मांग को लेकर छात्रों का 3 दिनों से जारी अनिश्चितकालीन धरना रविवार को कॉलेज प्राचार्य और कुलपति के हस्तक्षेप के बाद स्थगित कर दी है। आइसा के जिला अध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि रविवार को कॉलेज प्राचार्य डॉ राम अवधेश कुमार ने आंदोलन स्थल पर पहुंच कर छात्रों से वार्ता की। जिसमें प्राचार्य द्वारा विभिन्न विषयों में खाली सीटों पर छात्रों का नामंकन लेने का आश्वासन दिया है, इन सीटों पर नामांकन लेने के लिए छात्रों को ऑनलाइन आवेदन में चुने गए विषयों में बदलाव करना होगा। इसके लिए मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने आइसा के प्रतिनिधि मंडल को प्राचार्य के साथ वार्ता के लिए 5 फरवरी को विश्वविद्यालय बुलाया है जहाँ सीट बढ़ोतरी सहित छात्रों से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी बात होगी। जिला सचिव अभिषेक आनंद ने इसे आंदोलन की आंशिक जीत बताते हुए कहा कि जब तक आवेदन किये एक-एक छात्रों का नामांकन नहीं हो जाता हमारा संगठन चैन से नहीं बैठेगा।

छात्र धैर्य से काम लें
उन्होंने छात्रों को धैर्य से काम लेने और बिचौलियों के बहकावे में ना आने की अपील की है । छात्र नेताओं ने कहा कि इस बार भी अगर विवि प्रशासन द्वारा जिले के छात्रों को ठगा तो 5फरवरी के बाद आइसा जिले में आइसा हजारों छात्रों को गोलबंद करके उग्र आंदोलन की ओर जाएगी जिसकी जवाबदेही कॉलेज और विवि प्रशासन की होगी। आज के वार्ता में नगर अध्यक्ष सोनू फर्नाज़,फहीम आलम,अविनाश कुमार,राजीव कुमार,अंकित कुमार,राजा पटेल अन्य आइसा कार्यकर्ता उपस्थित थे।

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