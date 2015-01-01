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आक्रोश:मंटुन का शव मिलने के बाद नाराज ग्रामीणों ने ओपी में की तोड़-फोड़

मंझौलएक घंटा पहले
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मंझौल में शव को ढूंढ़ने की कोशिश करते बिहार राज्य आपदा संकट मोचन बल के जवान।
  • रोड जाम के दौरान रोड़ेबाजी और पत्थरबाजी से कई पुलिसकर्मी हुए चोटिल

हत्या, हंगामा और बवाल के बीच 38 घंटे के बाद पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद मंझौल पंचायत एक खोइर टोला निवासी मंटुन पासवान का शव काबर टाल क्षेत्र के बरको बहियार के ईख के खेत से बरामद कर लिया है। शव बरामद होने के बाद एक बार ग्रामीणों का आक्रोश फूट गया और मंझौल ओपी पर हंगामा करते हुए पथराव कर पुलिस बल पर हमला कर दिया। इस हमले में चेरियाबरियारपुर थानेदार समेत कई पुलिस कर्मी घायल हो गए। ग्रामीणों का आक्रोश इतना पर भी नहीं रूका और थाना गेट पर एसएच 55 जामकर जमकर हंगामा करते रहे। एसडीपीओ सत्येंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मृतक के भाई द्वारा दिए गए आवेदन के अाधार पर हत्या का मामला दर्ज किया गया और मामले की जांच की जा रही है। मंटुन हत्याकांड में मृतक के भाई ने आठ लोगों पर हत्या कर शव छुपाने का मामला मंझौल सहायक थाना में दर्ज कराया है। मृतक के भाई अरुण पासवान ने थाना में आवेदन देकर मंझौल पंचायत एक खैरा मुसहरी निवासी मिथलेश सदा, सुबोध सदा, हरेराम सदा, तीन महिला समेत आठ पर भाई की हत्या कर शव छुपाने का आरोप लगाते हुए थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है।

अवैध संबंध को लेकर हत्या करने की चर्चा, थानेदार व होमगार्ड जवान जख्मी

एसपी अवकाश कुमार ने बताया कि अवैध संबंध को लेकर मंटुन पासवान की हत्या की गई है। आपत्तिजनक हालत में मंटुन को देखने के बाद परिजनों ने उसकी पीट-पीट कर हत्या कर दी और साक्ष्य छुपाने के लिए मंटुन के शव को बहियार में फेंक दिया गया था। पुलिस मामला दर्ज कर हर बिन्दू पर जांच कर रही है। इस मामले में एक आरोपी हरेराम सदा को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

ईख के खेत से मिला मंटुन का शव, शव देख आक्राेशित हुए परिजन

शनिवार को बिहार राज्य आपदा संकट मोचक बल, स्थानीय पुलिस तथा ग्रामीणों ने मंटुन पासवान के शव को बहियार में खोजना शुरू किया। एक ओर आपदा संकट मोचक बल के जवान शव को काबर झील के पानी में ढूंढने लगा तो दूसरी तरफ पुलिस तथा ग्रामीण गन्ना के खेत में ढूंढ़ने लगे। ढूंढ़ने के क्रम में ग्रामीणों को घने गन्ना खेत में शव मिला। शव को देखते ही ग्रामीणों ने शव को अपने कब्जे में लेकर थाना पहुंच हंगामा करते हुए थाना पर पथराव कर दिया। थाना पर पथराव के बाद ग्रामीण अनुमण्डल कार्यालय गेट की तरफ बढ़ने के क्रम में ही राज्य उच्च पथ 55 पर चेरियाबरियारपुर थाना अध्यक्ष पल्लव कुमार तथा होमगार्ड के जवान अजय कुमार पर हमला बोल दिया जिसमें चेरिया बरियारपुर थाना अध्यक्ष चोटिल हो गए जबकि जवान का सिर फट गया। पअनुमंडल गेट पर खड़े एसडीपीओ सत्येंद्र कुमार सिंह, मंझौल ओपी अध्यक्ष सुबोध कुमार तथा अन्य पुलिस पदाधिकारी भीड़ को भगाने का प्रयास किया। इसी बीच गढ़पुरा थाना, नावकोठी थाना, बखरी थाना, खोदावंदपुर थाना, लोहिया नगर ओपी, बखरी डीएसपी एवं अन्य थानों की पुलिस के साथ-साथ दंगा नियंत्रण पुलिस बल के पहुंचे। पुलिस ने शव को में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

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