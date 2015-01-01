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आंदोलन:अर्नब गोस्वामी पर हमला लाेकतंत्र पर हमला है उन्हें तुरंत रिहा करे महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार

बेगूसराय3 घंटे पहले
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  • उद्धव सरकार के खिलाफ जीडी कॉलेज में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन

महाराष्ट्र सरकार द्वारा अर्नब गोस्वामी जैसे प्रतिष्ठित पत्रकार को गिरफ्तार करने के खिलाफ गुरुवार को जी डी कॉलेज में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व जीडी कॉलेज इकाई एबीवीपी अध्यक्ष आदित्य राज ने किया।

मौके पर जीडी कॉलेज छात्रसंघ अध्यक्ष पुरुषोत्तम कुमार ने कहा कि अपने पैतृक गुणों के मुताबिक ही सोनिया गांधी पत्रकार और मीडिया पर लगातार हमला करवा रही हैं। मीडिया पर इस तरह का टारगेटेड हमला 1975 की घोषित आपातकाल की याद दिलाती है। अर्णव की गिरफ्तारी के खिलाफ एबीवीपी पूरे देश में आंदोलन कर रही है।

कॉलेज अध्यक्ष आदित्य राज व छात्र संघ उपाध्यक्ष आयुष कुमार ने कहा कि प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल के एडिटर इन चीफ को गिरफ्तार करना उद्धव सरकार की लोकतंत्र विरोधी मानसिकता को प्रदर्शित करता है, जिसे एबीवीपी किसी हालत में कामयाब होने नहीं देगी। जब विभिन्न स्थानीय मुद्दों को रिपब्लिक भारत अपने चैनल के माध्यम से लोगों के बीच रख रही थी, तो उद्धव सरकार में खलबली मच गई।

प्रतिशोध के रूप में सरकार द्वारा अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आजाद कुमार व नगर कार्यकारिणी सदस्य अंशु कुमार ने कहा कि आज अर्नब गोस्वामी पर हमला हुआ है। कल चुन चुन कर उद्धव सरकार द्वारा न्यूज़ चैनल पर हमला किया जाएगा, जो लोकतंत्र का जड़ काटने के समान है। इसे विद्यार्थी परिषद किसी सूरत में सफल होने नहीं देगी।

छात्रा प्रमुख सोनाली कुमारी व नगर एसएफडी प्रमुख वीरू कुमार ने कहा कि जब लोकतंत्र में मीडिया को भी किसी मुद्दे पर खुलकर बोलने की आजादी नहीं रहेगी तो उस लोकतंत्र में आम जनमानस फासीवादी शासन के पैरों तले जीने को विवश होंगे। एबीवीपी के कार्यकर्ता अर्णव की रिहाई के लिए देशभर में आंदोलन कर रही है। कॉलेज कोषाध्यक्ष कुमार अमन व विवेक कुमार ने कहा कि अर्णव के साथ-साथ उसकी पत्नी और बच्चे पर हमला उद्धव सरकार की कायराना हरकत है।
माैके पर ये लाेग थे माैजूद: एबीवीपी केंद्र सरकार से यह मांग करती है कि महाराष्ट्र राज्य में प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। मौके पर मनीष पाठक, सुगंधा, नितेश, दीपक, गोविंद, ज्ञानदीप, कुंदन, कौशीकी सिन्हा, आदर्श, निशांत झा, अभिनंदन, जिकेष सहित कई कार्यकर्ता आदि मौजूद थे।

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