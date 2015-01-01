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दुस्साहस:एटीएम के बाहर ठेकेदार के स्टाफ पर जानलेवा हमला कर रुपए छीनने का प्रयास, हालत नाजुक

बेगूसराय5 घंटे पहले
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  • बदमाशों ने बैग छीनना चाहा, विरोध करने पर किया हमला

बैंक के ग्राहक छिनतई और लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह के आसान टारगेट बने हुए हैं। शहर में आए दिन बैंक के ग्राहकों के साथ लूटपाट और छिनतई की वारदात हो रही है। लेकिन पुलिस इन वारदातों पर लगाम लगाने में पूरी तरह से विफल है। गुरुवार को ऐसे ही एक वारदात हर हर महादेव चौक पर हुई। जिसमें संजीव कुमार बुरी तरह से जख्मी हो गए। मटिहानी थाना क्षेत्र के सिहमा निवासी संजीव कुमार एक जाने-माने ठेकेदार के स्टाफ हैं। गुरुवार की दोपहर एटीएम में पैसा जमा करने के बाद एटीएम से निकलने पर बदमाशों ने उनसे बैग छीनना चाहा और विरोध करने पर बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में उन्हें गंभीर चोट लग गई। संजीव कुमार को अमरौर स्थित एलेक्सिया हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है ‌।

परिजनों ने बताया कि संजीव कुमार आईसीआईसीआई मेन ब्रांच से 3 लाख रुपए निकाले थे। हरहर महादेव चौक स्थित एटीएम में 1 लाख 31 हजार उन्होंने जमा किया। इसके बाद जब वह बाहर निकले तो दो बदमाशों ने उनसे रुपयों से भरा बैग छीनना चाहा, जब उन्होंने इसका विरोध किया तब बदमाशों ने उनके ऊपर नशीला पदार्थ रख दिया जिससे वह बेहोश होकर गिर गए। बदमाशों के इस हमले में हुए गंभीर रूप से जख्मी हो गए‌। शोरगुलसुनकर स्थानीय लोग दौड़े तो दोनों बदमाश भाग गए। बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए इनके बाइक को पंचर कर दिया था और बाइक के लॉक को भी खराब कर दिया ‌ताकि आसानी से छिनतई वारदात को अंजाम दिया जा सके। ऐलेक्सिया हॉस्पिटल के निदेशक धीरज शांडिल्य ने बताया कि मरीज को सिर में गंभीर चोट लगी है। वारदात की सूचना पुलिस को दी गई है।

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