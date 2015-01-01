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खोदावंदपुर:बोलेरो के चकमा से पलटा ऑटो, पांच श्रद्धालु जख्मी

बेगूसराय3 घंटे पहले
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बेगूसराय-रोसड़ा एसएच 55 पर किसान हाई स्कूल के समीप शनिवार को बोलेरो के चकमा से एक ऑटो पलट गया। जिसमें सवार पांच श्रद्धालु जख्मी हो गया। स्थानीय लोगों ने जख्मी श्रद्धालुओं काे इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोदावंदपुर पहुंचाया। जहां प्राथमिक चिकित्सा उपरान्त चिकित्सक ने एक गंभीर रूप से जख्मी चंदा देवी को बेहतर इलाज के लिए बेगूसराय रेफर कर दिया।

जख्मी श्रद्धालुओं की पहचान दरभंगा जिला के बघात गांव निवासी उमा महतो की 60 वर्षीया पत्नी चंदा देवी, उदय सदा की 30 वर्षीया पत्नी हीरा देवी, राम कुमार महतो की 32 वर्षीया पत्नी आरती देवी, राम कुमार महतो के 10 वर्षीय पुत्र दीपक कुमार एवं मनोज महतो की 26 वर्षीय पत्नी गुड़िया देवी के रूप में की गई। घटना के बावत जख्मियों ने बताया कि वे लोग अपने घर से ऑटो रिजर्व करके सिमरिया गंगा स्नान को जा रहे थे। घटना स्थल के समीप एक तेजगति से जा रहे बोलेरो चालक ने ऑटो को चकमा दिया। चकमा खाने बाद ऑटो दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

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