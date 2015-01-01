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बीहट:विजन व मिशन के साथ काम कर रही है बरौनी एनटीपीसी

बेगूसराय3 घंटे पहले
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  • एनटीपीसी के 46वें स्थापना दिवस पर सम्मानित किए गए कर्मचारी

एनटीपीसी का 46 वां स्थापना दिवस समारोह बरौनी एनटीपीसी के नए सभा भवन परिसर में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर पूरे वर्ष बेहतर काम करने वाले पदाधिकारियों, कर्मियों और कोरोना वारियर्स को सम्मानित किया गया। एनटीपीसी बरौनी के मुख्य महाप्रबंधक सी. रवि द्वारा झंडोत्तोलन किया गया।

स्थापना दिवस के मौके पर मुख्य महाप्रबंधक एवं सभी विभागाध्यक्ष द्वारा केक काटा कर स्थापना दिवस समारोह को यादगार बनाया गया। इस अवसर पर प्रचालन एवं अनुरक्षण महाप्रबंधक पी बी प्रसाद, महाप्रबंधक परियोजना एस के पांडा, महाप्रबंधक प्रचालन आर के राय, अपर महाप्रबंधक संविदा एवं सामग्री उमा शंकर गुप्ता, मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी एस के शर्मा, एक्सक्यूटिव के अध्यक्ष भीम सिंह, महासचिव एस विस्वास, मानव संसाधन प्रबंधक शशि शेखर, एच आर दिनकर शर्मा सहित अन्य उपस्थित थे।
कोरोना वारियर्स के रूप में सम्मानित किए गए कर्मचारी: इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक द्वारा अलग-अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ठ सेवा के लिए तीन दर्जन से अधिक कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वालों में नितिन सिंह रौतेला, अमित कुमार राय, प्रसून वारसेनी, आशीष कुमार, दिनकर प्रसाद शर्मा, उपेंद्र कुमार, अमित आलोक, अनिल कुमार, विक्की कुमार, कन्हैया कुमार, धीरज कुमार, महताब आलम, मनमोहन सिंह, रुवीना कुमारी, अमित कुमार, विरेंद्र कुमार, मोसिन इमाम, शिव कुमार सिंह, अघोर चंद्र द्विवेदी, कुंदन कुमार सिंह, एमडी अंजर उदीन, किरण सई एमएस, नकुल प्रसाद चौधरी, सुदीप बनर्जी, आइंस्टीन, लवकुश कुमार, पंकज संधू, ज्योति प्रभा द्विवेदी और अभिमन्यु कुमार, नीरज पाठक, अभय कुमार, श्याम बिहारी मौर्या, सुब्रता विश्वास, हिमांशु प्रताप सिंह, धनंजय कुमार, प्रदीप कुमार हुन, हरलोगबी हंस, सुनील पाल, सतपाल सिंह, देवेंद्र कुमार और मनोज कुमार गुप्ता को सम्मानित किया गया ।

जबकि विशेष पुरस्कार से उपेंद्र कुमार पांडा, सत्य प्रकाश दुबे, सुशील कुमार अग्रवाल, अनुपम कुमार विश्वास, कार्यानंद सिंह, शशि शेखर, सुजीत कुमार, महताब आलम, देवेंद्र कुमार, कुमार शशि सुमन सहित अन्य कर्मियों को भी सम्मानित किया गया।
मुख्य महाप्रबंधक ने कहा- हमें आने वाले दिनों में सामुदायिक विकास के लिए कार्य करना पड़ेगा
मुख्य महाप्रबंधक सी रवि ने कर्मचारियों एवं उपस्थित सभी संविदाकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि एनटीपीसी बरौनी विजन और मिशन के साथ काम कर रही है। हमें आने वाले दिनों में सामुदायिक विकास, सीएसआर गतिविधियों के लिए कड़ी मेहनत करनी है और हमारी टीम उसी के लिए पूरी तरह से तैयार है।

कहा कि वर्ष 1975 में एनटीपीसी की स्थापना भारत में बिजली के विकास को गति देने के लिए शुरू किया था तथा एनटीपीसी बरौनी की प्रथम फ्लैगशिप परियोजना, सिंगरौली के निर्माण के साथ शुरू हुआ था। बरौनी परियोजना का अधिग्रहण एनटीपीसी द्वारा सफलतापूर्वक लिया गया है। आज हम विद्युुुत उत्पादन के साथ -साथ पर्यावरण हेतु भी कुल 43,500 पाैधारोपण वन विभाग बेगूसराय के माध्यम से किया गया है। स्वास्थ्य ही धन है और एनटीपीसी की वृद्धि निश्चित रूप से कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर निर्भर करेगी।

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