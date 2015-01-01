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चोरी:स्कूल का ताला तोड़ कर बैटरी की चोरी

बेगूसरायएक घंटा पहले
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विष्णुपुर स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में शुक्रवार रात चोरों ने ताला तोड़ कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। प्राचार्य राजीव कुमार के अनुसार चोरों ने दो कमरों का ताला तोड़ कर बैट्ररी, इन्वर्टर और साउण्ड सिस्टम चुरा लिया। चोरों ने गोदरेज तोड़ने का भी प्रयास किया लेकिन वे इसमें कामयाब नहीं हो सके। शनिवार को जब शिक्षक और प्राचार्य स्कूल पहुंचे तो कमरे का ताला टूटा देखा।

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