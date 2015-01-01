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नाव परिचालन पर रोक:बेगूसराय डीएम एसपी ने पटना, समस्तीपुर, खगड़िया व लखीसराय के डीएम और एसपी को भेजा पत्र

बेगूसराय4 घंटे पहले
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नदियों, पोखरों और अन्य जलाशयों में अत्यधिक पानी रहने और लोगों द्वारा बेवजह नावों से नदियों में घूमने पर प्रतिबंध लगाने को लेकर जिला प्रशासन अभी से तैयारी शुरू कर दी है। बेगूसराय के डीएम और एसपी ने पर्व के दौरान पहले अपने जिले में अधिकारियों काे निजी नावों के परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। अब बेगूसराय के डीएम और एसपी ने पटना समस्तीपुर, खगड़िया और लखीसराय के डीएम को पत्र लिखकर अपने-अपने क्षेत्र में नावों के परिचालन पर रोक लगाने का अनुरोध किया है। एसपी और डीएम ने अपने पत्र में कहा है कि छठ पर्व के दौरान विधि व्यवस्था संधारण हेतु नदियों में नाव के परिचालन बंद रखा जाएगा। उन्होंने कहा है कि छठ पर्व 20 और 21 नवम्बर को मनाया जाएगा।

ऐसे में लाखों की संख्या में छठ व्रतियों एवं उनके परिवार के सदस्य द्वारा गंगा और अन्य नदियों के किनारे अर्घ्य दिया जाता है। ऐसा देखा गया है कि छठ पर्व के अवसर पर बहुत लोग नदी में प्रचार प्रसार एवं घूमने के बहाने नाव पर घूमते हैं तथा आतिशबाजी करते हैं। जिससे छठ व्रतियों को असुविधा होती है और विधि व्यवस्था संधारण में समस्या उत्पन्न होती है। ऐसा देखा जाता है कि नाव द्वारा किराया वसूलने के उद्देश्य से नदी में इस पार से उस पार लोगों को ले जाया जाता है। भाड़ा कमाने की होड़ में क्षमता से अधिक लोगों को बैठा लिया जाता है तथा नावों की गति भी तेज होती है, जिसके कारण दुर्घटना की संभावना रहती है। ऐसे ही नाव के परिचालन से विगत वर्षों में भीषण दुर्घटना हुई है। उन्होंने अपील की है कि गंगा और अन्य नदियों का किनारा आपके जिला अंतर्गत पड़ता है। विधि व्यवस्था हेतु नाव के परिचालन पर रोक लगाना आवश्यक है।

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