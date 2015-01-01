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दुर्घटना:सड़क दुर्घटना में बाइक सवार युवक की मौत, एक घायल

बीहट2 दिन पहले
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  • पुलिस ने चालक को किया गिरफ्तार

चकिया ओपी के राजेंद्र पुल तीन मुहानी के समीप मोटरसाइकिल और कार के बीच आमने-सामने टक्कर में 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान बाइक सवार चालक मटिहानी थाना क्षेत्र अन्तर्गत लालपुर गांव निवासी मो रहमत उर्फ कारो के 22 वर्षीय पुत्र मो मजीद के रूप में की गयी। मिली जानकारी के अनुसार हुंडई गाड़ी जीरोमाइल से जमुई की तरफ़ जा रही थी और मोटरसाइकिल मोकामा से मो मजीद अपने भाई मो करीम के साथ अपने घर मटिहानी लालपुर आ रहा था। तभी राजेंद्र पुल स्टेशन तिमुहानी के समीप बाइक सवार कार की चपेट में आ गया। जिसके बाद चकिया ओपी पुलिस द्वारा बरौनी पीएचसी ले जाया गया, जहां डाक्टर ने मो मोजिद को मृत घोषित कर दिया। इस संबंध में ओपी अध्यक्ष राकेश कुमार गुप्ता ने बताया कि दोनों भाई बाइक पर सवार होकर डेकोरेशन का काम कर मोकामा से वापस घर लौट रहा था। जिस दौरान सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया है। दोनों भाई को अस्पताल ले जाया गया था। जहां मो मजीद को चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। वहीं साथ में रहे मो करीम का इलाज चल रहा है। कहा कि मो करीम के लिखित आवेदन पत्र के आधार पर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। कहा कार के चालक जमुई जिले के मलयपुर थाना क्षेत्र के कटौना गांव निवासी राज किशोर दुबे के पुत्र निशांत कुमार को गिरफ्तार कर बेगूसराय जेल भेज दिया गया है।

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