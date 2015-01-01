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दुघर्टना:कार ने बाइक सवार को रौंदा, हुई मौत

बेगूसरायएक घंटा पहले
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नेशनल हाईवे 31 पर गंगा डेयरी के समीप शुक्रवार की शाम स्विफ्ट कार ने बाइक सवार को रौंद दिया। इस हादसे में बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। देर रात चालक की पहचान लाखो सहायक थाना क्षेत्र के लाखो वार्ड -8 निवासी 25 वर्षीय मनीष कुमार के रूप में हुई है। मनीष बलिया पावर हाउस में प्राइवेट गार्ड का काम करता था। लाखो ओपी प्रभारी संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि मनीष अपनी बाइक से डयुटी करने के लिए बलिया जा रहा था। गंगा डेयरी के पास बलिया की ओर से आ रही स्विफ्ट डिजायर कार ने बाइक में सीधी टक्कर मार दी। हादसे के बाद कार चालक कार को छोड़ कर फरार हो गया। उन्होंने बताया कि देर रात शव की पहचान हो गई। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा कर शव को परिजनों को सौंप दिया।

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