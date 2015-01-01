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कार्रवाई:मनटुन हत्याकांड में आठ लाेगाें पर हत्या कर शव छुपाने का केस

मंझौल3 घंटे पहले
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  • मृतक के भाई ने मंझौल पंचायत एक की महिलाओं पर भी कराया मुकदमा

मंझौल सहायक थाना क्षेत्र के मंझौल पंचायत एक खोइर टोला निवासी स्व रामसेवक पासवान के पुत्र मनटून पासवान की हत्या के बाद मृतक के भाई अरुण पासवान ने थाना में आवेदन देकर मंझौल पंचायत एक खैरा मुसहरी निवासी मिथलेश सदा, सुबोध सदा, हरेराम सदा, तीन महिला समेत आठ पर भाई की हत्या कर शव छुपाने का आरोप लगाते हुए थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है।

आवेदक अरुण पासवान ने बताया कि मेरा भाई गुरुवार की रात को घर पर था, उसी समय खैरा मुसहरी टोला के मिथलेश सदा तथा सुबोध सदा मेरे घर पर आया तथा मेरे भाई मंटून पासवान को भोज कहकर बुलाकर अपने साथ ले गया। जब वह सुबह तक घर वापस लौटकर नहीं आया तो मैं तथा मेरे साथ मेरे ग्रामीण भाई को खोजते हुए आरोपी के घर पर गया तो देखा कि उसके घर पर खून का छींटा धरती पर गिरा है।

मुझे आशंका हुई कि मेरे भाई की हत्या हो गई है तब मैं एवं मेरे साथ के ग्रामीणों ने हरेराम सदा तथा उसकी पत्नी को भाई के बारे में पूछा तो उसने बताया कि मेरे पति, दो पुत्र तथा मेरे दोनों पुतोहु एवं रामविलास सदा, चैतू सदा सभी ने मिलकर मेरे भाई मनटून पासवान की हत्या कर साक्ष्य छुपाने के गर्ज से शव को गायब कर दिया है।

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