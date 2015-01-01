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आदेश:सीजीएम ने प्राथमिकी करने का दिया आदेश

बेगूसरायएक घंटा पहले
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मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ठाकुर अमन कुमार ने परिवादी दीपक कुमार झा के आवेदन पर नगर थाना अध्यक्ष को आईटी एक्ट एवं धोखेबाजी की एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। तेघड़ा थाना क्षेत्र के पिढ़ौली के रहने वाले परिवादी दीपक कुमार झा का आरोप है कि साइबर क्रिमिनल्स ने 23 सितंबर को उनके खाते से तीन बार में 61 हजार 489 रुपए अवैध तरीके से ट्रांसफर कर लिया। इस संबंध में उन्होंने कई बार नगर थानाध्यक्ष से लिखित शिकायत की और उनसे मिलकर प्राथमिकी दर्ज करने की गुहार लगाई। लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज करना मुनासिब नहीं समझा। तब हार कर परिवादी दीपक कुमार झा ने कोर्ट की शरण ली। सीजेएम कुमार अमन ठाकुर ने परिवादी के तथ्यों को सही पाते हुए सीआरपीसी की धारा 156( 3) के तहत नगर थानाध्यक्ष को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।

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