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आयोजन:चकिया ओपी ने किया 80 लोगों का सम्मान साइकिल पे संडे के सदस्य भी हुए सम्मानित

बीहट5 घंटे पहले
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  • चकिया ओपी अध्यक्ष ने कहा कि जनसहयोग के बिना पुलिस कार्य को पूरा नहीं किया जा सकता है

चकिया ओपी अध्यक्ष द्वारा चकिया ओपी परिसर में 80 से अधिक गणमान्य नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, साईकिल पे सन्डे कार्यक्रम से जुड़े अभियानी मित्रों और पत्रकारों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर आगत अतिथियों का स्वागत करते हुए चकिया ओपी अध्यक्ष राकेश कुमार गुप्ता ने कहा कि जनसहयोग के बिना पुलिस कार्य को पूरा नहीं किया जा सकता है। दो वर्षों में मीडिया से लेकर स्थानीय लोगों का सहयोग सदा मिला जिसके लिए हम अभिभूत हूं।

समारोह को संबोधित करते हुए पूर्व एमएलसी भूमिपाल राय ने कहा कि नागरिकों को आज अपने दायित्व को निभाने की जरूरत है। वहीं दिनकर पुस्तकालय के अध्यक्ष विशंभर प्रसाद सिंह ने कहा कि थानाध्यक्ष फ्रेंडली हो यह समाज के लिए बेहतर बात है।

साइकिल पे संडे टीम के सभी सदस्यों को भी बधाई दी। पूर्व मुखिया रामानंद यादव ने कहा दो वर्ष का कार्यकाल सराहनीय रहा है। जिस वजह से आज हम सब चैन से जी रहे हैं। लोक शिक्षा समिति सचिव अशोक पासवान ने कहा कि दो वर्ष में दो बार बेहतर थाना का अवार्ड लेकर चकिया ओपी का मान बढ़ाया है।

पब्लिक-पुलिस मैत्री का यह अनोखा कार्यक्रम काबिले तारीफ है। मुखिया रंजीत कुमार ने कहा चकिया ओपी में पहली बार नागरिक अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया जो आने वाले दिनों में यादगार रहेगा।

समारोह को पूर्व मुखिया कृष्ण कुमार शर्मा, एसआई उदय शंकर कुमार, पूर्व सरपंच शशिभूषण सिंह, बरौनी पत्रकार संघ अध्यक्ष विपिन राज, धर्मवीर कुमार, महिला सिपाही करिश्मा कुमारी, प्रियंका कुमारी, पूजा कुमारी, राहत रंजन, एएसआई महेश प्रसाद, साइकिल पे संडे टीम के सदस्य विनोद भारती, अंशू कुमार, अमरदीप सुमन, पंसस सुरेन्द्र दास, थाना लेखक सुनील कुमार सहित अन्य ने संबोधित किया।

इस अवसर आगत अतिथियों व चकिया ओपी प्रभारी के द्वारा प्रतीक चिन्ह व मेडल प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस दौरान मीडिया के क्षेत्र में सकारात्मक कार्य को लेकर मीडिया के सदस्य विपिन राज, डा कुंदन कुमार, सरोज कुमार, राहत रंजन, धर्मवीर कुमार को सम्मानित किया गया।

साथ ही दिनकर धाम सिमरिया से बापू धाम की यात्रा करने वाले साइकिल पे संडे टीम के सदस्यों को सम्मानित किया गया। वहीं चकिया ओपी थाना मैनेजर वीणा कुमारी का स्थानांतरण होने के बाद ओपी परिवार के द्वारा अंग वस्त्र प्रदान करके विदाई सह सम्मान दिया गया। सिमरिया दो पंचायत के जनप्रतिनिधियों के द्वारा ओपी अध्यक्ष राकेश कुमार गुप्ता को प्रतीक चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया गया। मंच संचालन डॉ. कुंदन कुमार ने किया।

मौके पर उपस्थित थे

इस अवसर पर उप मुखिया कुमार राजा, घाट संवेदक महेन्द्र सिंह, दिलीप कुमार, दिनेश यादव, डा शैलेश कुमार, उप मुखिया मोहन कुमार, पंसस राजीव कुमार, पूर्व सरपंच अनिल कुमार विद्यार्थी, शशिभूषण सिंह, पूर्व मुखिया सच्चिदानंद सिंह, विपिन सिंह, विपिन कुमार, प्रदीप कुमार, दिनेश यादव, एएसआई भानू प्रताप सिंह, अशोक पासवान, साइकिल पे संडे टीम के संयोजक डा कुंदन कुमार, विनोद भारती, प्रशांत कुमार, सुजीत कुमार, अंशू कुमार, राजू कुमार, विकास कुमार, गौतम कुमार, राजू कुमार, शुभम, जितेंद्र शर्मा, रामगोविन्द, कुंदन कुमार, पूर्व मुखिया रामानुज राय, पुलिस जवान सतीश कुमार, रामजी राय, मनीष, जुगनू कुमार, डा दीपक कुमार, शंभू सिंह सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे।

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