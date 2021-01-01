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पाठशाला की शुरुआत:कोरोना के बाद फिर शुरू हुई बच्चों की पाठशाला

बेगूसराय5 घंटे पहले
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कोरोना काल के बाद एक बार फिर से बच्चों की पाठशाला शुरू हुईं। जिसमे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया गया। 27 जनवरी से फिर से पाठशाला अपने नियमित समय पर सुचारू रूप से चलना शुरू हो गया है। इसमें सामाजिक दूरी व मास्क का उपयोग को विशेष रूप से अपनाया जा रहा है।

विगत सप्ताह के प्रशिक्षण में बच्चों को कंप्यूटर के पार्ट्स के नाम, उनके काम व अलग अलग तरह की एप्लीकेशन से क्या क्या काम किए जा सकते है इस बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा के बाद, प्रैक्टिकल करना भी सिखाया गया। साथ ही कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के पार्ट्स के नाम, नोटपैड, एम एस वर्ड, पॉवरपॉइंट, पेंट और गूगल का उपयोग करके कोई भी जानकारी इंटरनेट के माध्यम से कैसे सीखी जा सकती है इस बारे में बच्चों को जानकारी दी गई।

मालूम हो कि अब तक 52 बच्चों ने कंप्यूटर की क्लास जॉइक्षयश्रन की और कंप्यूटर के बेसिक्स भी सीखे। इसके बारे में प्रियंका ने बताया कि टीम का हिस्सा होकर पार्टिसिपेट करने से बच्चों में अलग तरह की ऊर्जा और दूसरी टीम से बेहतर करने के जज़्बे के साथ साथ एक दूसरे का सहयोग करने भावना भी देखने को मिलती है। बच्चों की पाठशाला में कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट पिरामल फाउंडेशन की प्रियंका कौशिक तथा अन्य दो साथी अजय व राजूराम द्वारा बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया गया था।

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