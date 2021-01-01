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बैठक:हर खेत को पानी पहुंचाने की कवायद के लिए किसानों के साथ मंत्रणा की

नावकोठी5 घंटे पहले
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प्रखण्ड के डफरपुर पंचायत के ढातैना वार्ड नं 18 में हर खेत को पानी पहुंचाने को लेकर कवायद शुरू की गई। इस बाबत जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, कृषि विभाग, ऊर्जा विभाग और पंचायती राज विभाग के कर्मियों का किसानों के साथ संयुक्त बैठक आहुत की गई।

कृषि पदाधिकारी धर्मेन्द्र कुमार ने कहा कि कृषि विभाग विहार सरकार द्वारा पूरे राज्य में कराए गए सर्वेक्षण के उपरान्त संकलित किए गए असिचिंत क्षेत्र के आंकड़ों एवं किसानों ग्रामीणों से प्राप्त सुझावों के आधार पर सात निश्चय के कार्यक्रम के तहत हर संभव माध्यम से हर खेत तक सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्थानीय किसानों के सुझाव के आलोक में उपलब्ध जल स्त्रोतों एवं प्रारम्भिक तकनीकी, संभावित सिंचाई योजनाओं का चयन तथा योजनाओं की अनुमानित लागत के आकलन हेतु सर्वेक्षण किया जा रहा है।

नलकूप संबंधित निजी बोरिंग और सिंचाई संबंधित जानकारी का आदान -प्रदान किया गया। इसमें लघु सिंचाई विभाग के जेईशत्रुध्न सिंह, एसी राजकिशोर सिंह, किसान सलाहकार जयशंकर कुमार, किसान सुधीर सिंह, गोरेलाल सिंह ,अजित कुमार सिंह, रामानुज सिह, प्रभाकर कुमार सहित दर्जनाधिक ग्रामीणों ने हिस्सा लिया।

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