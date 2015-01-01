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तैयारी:आठ बजे पोस्टल बैलेट से शुरू होगी काउंटिग

बेगूसरायएक घंटा पहले
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बाजार समिति स्थित मतगणना केंद्र।
  • ई-पोस्टल बैलेट एवं पोस्टल बैलेट की गणना के लिए तीन-तीन टेबल की व्यवस्था

आज से एक दिन बाद यानि 10 नवम्बर को बिहार विधान सभा चुनाव 2020 के उम्मीदवारों के भाग्य का पिटारा खुलेगा। मतगणना को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सारी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। सुबह आठ बजे से जिले के तीनों मतगणना केन्द्र पर मतगणना शुरू होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट और डाक मतपत्रों की गिनती शुरू होगी। इसके बाद प्रत्येक विधान सभा के ईवीएम की के वोटों की गिनती शुरू होगी। मतगणना के लिए विधानसभावार सुपरवाइजर, काउंटिंग असिस्टेंट तथा काउंटिंग माइक्रो-ऑब्जर्बर की होगी नियुक्ति मालूम हो कि ईवीएम से प्राप्त मतों की मतगणना हेतु प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्धारित हॉल में कुल 14 मतगणना टेबुल बनाए गए हैं। जिस पर प्रत्येक राउंड में 14 मतदान केंद्रों की मतगणना की जा सकेगी। भारत निर्वाचन आयोग के निदेश के आलोक में ईवीएम से प्राप्त मतों की मतगणना हेतु निर्धारित प्रत्येक मतगणना टेबल पर निर्धारित संख्या में सुपरवाईजर, काउंटिंग असिस्टेंट तथा काउंटिंग माइक्रो-ऑब्जर्बर की नियुक्ति की जाएगी। इसी प्रकार विधानसभावार ई-पोस्टल बैलेट एवं पोस्टल बैलेट की गणना हेतु विधानसभावार क्रमशः तीन-तीन टेबल लगाए जाएंगे। ऐसे प्रत्येक टेबुल पर भी मतगणना पर्यवेक्षक एवं कार्यपालक सहायक की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। बाजार समिति में वज्र गृह कोषांग में भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता आशोक पांडे, सहायक अभियंता सत्येन्द्र प्रसाद, जेई सहित अन्य की प्रतिनियुक्ति की गई है।

उम्मीदवार के एक प्रतिनिधि रहेंंगे मौजूद
ज्ञात हो कि बाजार समिति में कुल पांच विधान सभा क्षेत्र का मतगणना होना है। इसके लिए हरेक विधान सभा के लिए अलग-अलग भवन बनाए गए हैं। हर हॉल में 14-14 टेबल होगें। यानि एक समय में सातो विधान सभा क्षेत्र के लिए कुल 102 टेबल पर गिनती शुरू होगी। हरेक टेबल पर जिला प्रशासन द्वारा चार कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है, जो मतगणना का कार्य करेंगे। एक उम्मीवार के लिए संबंधित उम्मीदवार के एक प्रतिनिधि मतगणना के दौरान मौजूद रहेंगे। यानि एक टेबल पर कुल पांच व्यक्ति रहेंगे। मतगणना के लिए जिले में तीन केंद्र बनाए गए हैं जिनमें से कृषि उत्पादन बाजार समिति, बेगूसराय में कुल पांच विधानसभा क्षेत्रों जैसे 141-चेरियाबरियारपुर, 144-मटिहानी, 145-साहेबपुरकमाल, 146-बेगूसराय तथा 147-बखरी (अ.जा.), आरकेसी प्लस 2 स्कूल बरौनी में विधानसभा क्षेत्र 142-बछवाड़ा तथा एपीएसएम कॉलेज, बरौनी में विधानसभा क्षेत्र 143-तेघड़ा का मतगणना होना है।

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