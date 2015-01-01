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कोरोना का कहर:दिनकर ब्लडबैंक के टेक्निशियन को कोरोना

बेगूसरायएक घंटा पहले
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सदर अस्पताल स्थित दिनकर ब्लड बैंक के एक टेक्नीशियन दोबारा से कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जिसके कारण बाहरी लोगों को ब्लड देना बंद कर दिया गया है। कर्मी चंद्रमौली वत्स ने बताया कि एक टेक्निशियन दोबारा कोरोना पॉजिटिव हो गया है। कर्मी जब 14 दिनों के बाद सदर अस्पताल मे एंटीजन किट से जांच कराया तो निगेटिव रिपाेर्ट अाई। आरटीपीसीआर जांच में भी वह पॉजिटिव मिला।

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